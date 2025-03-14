川普團隊大鬆綁環保法規 將廢除車輛排氣限制 重新評估空氣品質標準

美國川普政府正對美國環保規範發動全面改革，號稱是美國史上「最大規模的鬆綁」環境規範行動，包括廢除拜登政府對發電廠和車輛的廢氣排放限制，並且重新評估對汞、汙染物、溫室氣體及空氣品質的標準。

美國環保署（EPA）12日表示，將正式重新考慮31項前總統歐巴馬與拜登時期的法規，包括強制要求化學廠遵循的安全治理、發電廠的廢氣排放標準等，形容為「將減少數兆美元法規成本與美國家庭潛藏稅務」的「歷史行動」。

環保署長李修頓（Lee Zeldin）說，「今天是我國歷來鬆綁管制的最重大日子」，「我們正直刺氣候變遷宗教的心臟，降低美國家庭的生活成本、釋出美國能源、讓汽車就業回到美國等」。

李修頓表示，將限縮根據《乾淨水資源法》所受到保護水道的定義，並且可能鬆綁農業、礦業及石化業的汙染限制。環保署也說，會檢視拜登時期的乾淨電廠規定，也可能放鬆2027年與之後推出的重型與輕型車輛溫室氣體排放標準。

影響最深遠的行動之一，可能是重新檢視2009年的「危害研究報告」（endangerment finding）。美國2007年最高法院確認，環保署有權根據《乾淨空氣法》，將溫室氣體作為空氣汙染物規範，環保署兩年後在「危害研究報告」中，認定溫室氣體是需要規範的威脅，成為對溫室氣體風險的正式結論，也提供環保署制定氣候變遷規範的法律基礎。

李修頓也列出諸多目標，包括要求能源業者更換設備並抑制石油和天然氣井的甲烷外洩、要求須向聯邦政府回報溫室氣體排放量的規定、對煤電廠的廢水汙染限制，以及要求煉油廠與化學品工廠等設施需維持風險管理計畫的規範等。

這些宣布也象徵川普2.0政府開出改寫數十年來環保規範的第一槍，可能耗時多年，李修頓未提供這些行動的時程表細節，但要執行這些所有政策是規模龐大的任務，最大的挑戰預料將是環保人士的訴訟挑戰。

美國自然資源保護委員會（NRDC）警告，撤銷或削弱這些汙染物的重要防護，不但可能推升電價，也提高人體的健康風險。

化學品和石油協會則讚譽川普政府的最新行動，但一些公司的態度相對保留，因為大企業向來不歡迎政策急轉彎，更難做出要到十多年後才能看到報酬的投資決策，而且若川普推行的改變，稍後又被聯邦法院駁回，受管制的產業又要趕忙遵循先前更嚴格的標準。