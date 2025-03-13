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美國教育部啟動裁員隔天 聯邦助學貸款網站掛掉

中央社／ 華盛頓12日綜合外電報導
美國總統川普計劃廢除教育部之際，聯邦助學貸款和經濟援助網站StudentAid.gov今天當機數小時，凸顯出快速削減教育部規模所帶來的風險。路透
美國總統川普計劃廢除教育部之際，聯邦助學貸款和經濟援助網站StudentAid.gov今天當機數小時，凸顯出快速削減教育部規模所帶來的風險。路透

美國總統川普計劃廢除教育部之際，聯邦助學貸款和經濟援助網站StudentAid.gov今天當機數小時，凸顯出快速削減教育部規模所帶來的風險。

美聯社報導，今天中午，有數以百計用戶對斷線問題追蹤網站Downdetector.com通報「聯邦學生補助申請」（FAFSA）服務中斷，沒辦法填寫大學助學貸款申請表。負責處理大學助學貸款的全國學生財務援助管理者協會（NASFAA），也收到用戶遇到技術問題以及申請聯邦學生補助遇到困難的通報。

NASFAA發言人阿塞塞（Allie Bidwell Arcese）表示：「我們持續努力，弄清楚當機的原因。」她說，教育部尚未就這次當機事件提供任何資訊。

教育部裁員、優離員工和試用期員工，使得負責學貸表格工作的開發人員和資訊科技（IT）支援人員遭受沉重打擊。川普上任以來，教育部員工總數已減少一半，目前剩下約2000人。

美聯社取得並證實的解僱員工名單顯示，「聯邦學生補助」（Federal Student Aid）計畫部門有300多人遭到裁員，其中24人來自該計畫的技術部門。知情人士告訴美聯社，其中包括負責支援FAFSA表格系統的整個團隊。

這位人士表示，雖然技術上而言，被解僱的員工在3月 21日之前仍是受僱員工，但因為存取電子郵件、電話和電腦的權限已經受到限制，比較沒辦法對當機做出因應。

今天約70人參加Teams電話會議試圖找出當機原因，通話持續數小時。截至今天晚上，網站打出橫幅，聲稱正在進行「計劃中的維護」，目前無法登入。

記者向教育部詢問當機一事，並未獲得回應。

學貸 教育部 網站

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