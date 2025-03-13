川普政府推動大鬆綁環保法規 號稱為「歷來最大規模」行動

美國川普政府正對美國環保規範發動全面改革，號稱是美國史上「最大規模的鬆綁」環境規範行動，包括廢除拜登政府對發電廠和車輛的廢氣排放限制，並且重新評估對汞、汙染物、溫室氣體及空氣品質的標準。

美國環保署（EPA）12日表示，將正式重新考慮31項前總統歐巴馬與拜登時期的法規，包括強制要求化學廠遵循的安全治理、發電廠的廢氣排放標準等，形容為「將減少數兆美元法規成本與美國家庭潛藏稅務」的「歷史行動」。

環保署長李修頓（Lee Zeldin）說，「今天是我國歷來鬆綁管制的最重大日子」，「我們正直刺氣候變遷宗教的心臟，降低美國家庭的生活成本、釋出美國能源、讓汽車就業回到美國等」。

李修頓表示，將限縮根據《乾淨水資源法》所受到保護水道的定義，並且可能鬆綁農業、礦業及石化業的汙染限制。環保署也說，會檢視拜登時期的乾淨電廠規定，也可能放鬆2027年與之後推出的重型與輕型車輛溫室氣體排放標準。

影響最深遠的行動之一，可能是重新檢視2009年的「危害研究報告」（endangerment finding）。美國2007年最高法院確認，環保署有權根據《乾淨空氣法》，將溫室氣體作為空氣汙染物規範，環保署兩年後在「危害研究報告」中，認定溫室氣體是需要規範的威脅，成為對溫室氣體風險的正式結論，也提供環保署制定氣候變遷規範的法律基礎。

李修頓也列出諸多目標，包括要求能源業者更換設備並抑制石油和天然氣井的甲烷外洩、要求須向聯邦政府回報溫室氣體排放量的規定、對煤電廠的廢水汙染限制，以及要求煉油廠與化學品工廠等設施需維持風險險管理計畫的規範等。

這些宣布也象徵川普2.0政府開出改寫數十年來環保規範的第一槍，可能耗時多年，李修頓未提供這些行動的時程表細節，但要執行這些所有政策是規模龐大的任務，最大的挑戰預料將是環保人士的訴訟挑戰。

美國自然資源保護委員會（NRDC）警告，撤銷或削弱這些汙染物的重要防護，不但可能推升電價，也提高人體的健康風險。

化學品和石油協會則讚譽川普政府的最新行動，但一些公司的態度相對保留，因為大企業向來不歡迎政策急轉彎，更難做出要到十多年後才能看到報酬的投資決策，而且若川普推行的改變，稍後又被聯邦法院駁回，受管制的產業又要趕忙遵循先前更嚴格的標準。