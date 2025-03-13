狠母親手打死7歲女兒…只為讓「性侵妹妹的兒子獲釋」 市民震撼砲轟

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聯合新聞網／ 綜合報導
美國一名7歲女童遭到媽媽和哥哥殺害。示意圖／ingimage
美國一名7歲女童遭到媽媽和哥哥殺害。示意圖／ingimage

美國一名母親日前親口承認打死7歲女兒，願意承擔所有罪責，但要求撤銷兒子對妹妹性侵及殺害的指控，引發社會譁然。

根據《紐約郵報》報導，2021年，美國警方在一處公寓中發現一名7歲女童的屍體，女童身上有多處傷痕，引起警方介入調查。

2022年，女童的哥哥承認對她實施性虐待，表示母親不在家時，他往妹妹的臉打了8拳，幾小時後，女童嘔吐昏迷，母親才報案。

驗屍官表示，女童死因為腹部遭到鈍器創傷，警方認為哥哥和母親都參與了這起謀殺案，但是誰實施致命一擊尚不清楚，並於2024年逮捕女童母親。

今年3月，女童母親和檢察官達成協議，她承認過失殺人，承擔女兒死亡的全部責任，條件是撤銷兒子性侵及謀殺女兒的指控。

最終女童母親被判處15年徒刑，而女童哥哥的相關指控將被撤銷，紀錄也會被封存。

此案引發紐約市民不滿，指出女童母親有暴力虐待的紀錄，並不具有女童的監護權，且女童也曾親口懇求不要和母親進行周末探望，然而紐約市兒童服務管理局卻還是讓女童和母親一起生活，最終導致這場悲劇。

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女童 性侵 死亡 殺人 虐童

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