高盛CEO：企業需要川普提高政策確定性
就在美國總統川普參加「商業圓桌會議」，對與會美國企業領袖發表談話的第二天，高盛（Goldman Sachs）執行長蘇德巍呼籲川普提高政策的確定性。
蘇德巍（David Solomon）在周三（12日）福斯商業新聞的訪談中表示，關稅掀起的逆風，阻礙了交易活動，企業界的最高主管們渴望更清楚政策走向。
他說：「現在不確定性的程度有點高，導致一些事情只能被擱置。我們向前推進時，政策方針的確定性愈高，就愈能支持資本投資和成長。」
儘管有不確定性存在，蘇德巍預期今年的併購和資本市場活動一整年都能回升。白宮承諾的放寬監管法規，也有利放商業發展。企業領袖們關心的領域除了關稅，還有稅負和能源政策。
蘇德巍周二與其他多位企業領袖在「商業圓桌會議」活動上，聽川普致詞與回答提問。與會者主要的問題都圍繞在總統的關稅政策，因為關稅引發報復，撼動全球股市。
川普警告企業高階主管，還會有更多的關稅，而且稅率還會更高。他淡化美國經濟可能衰退的擔憂，強調美國經濟將「欣欣向榮」。
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