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格陵蘭變天 反川普挺川普陣營分居一二大黨

北美台商會訪華府 美議員爭取台企赴美投資

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
北美台商會3月12日結束華府訪問行程。北美台商會指出，他們此行與許多重量級國會議員見面，針對產業投資、稅務改革、國防安全及國際組織參與等議題交換意見，鞏固台美之間穩健且友好的合作基礎。圖／北美台商會提供
北美台商會3月12日結束華府訪問行程。北美台商會指出，他們此行與許多重量級國會議員見面，針對產業投資、稅務改革、國防安全及國際組織參與等議題交換意見，鞏固台美之間穩健且友好的合作基礎。圖／北美台商會提供

北美洲台灣商會聯合總會10日展開為期3天的華府拜訪行程，與美國國會議員針對雙重課稅法案、對台軍事援助、國際組織參與等議題做交流。北美台商會表示，兩黨國會議員都希望爭取更多台灣企業赴美投資。

北美台商會12日結束華府訪問行程。北美台商會指出，他們此行與許多重量級國會議員見面，針對產業投資、稅務改革、國防安全及國際組織參與等議題交換意見，鞏固台美之間穩健且友好的合作基礎。

北美台商會指出，許多國會議員特別關注台積電在美投資1000億美元的投資計畫，認為此舉對美國經濟、科技競爭力皆為一大利多，展現出台美產業合作的高度互信。

北美台商會表示，兩黨議員也紛紛表達，希望能爭取更多台灣企業投資落腳其選區，認為台積電赴美投資已成為兩黨一致挺台的明確共識。

美國聯邦眾議員蒂分尼（Tom Tiffany）出席交流會時表示，台灣的重要性與日俱增，他支持推動台美關係正常化，期待台美持續深化合作；他也提到，中國大陸威脅日益升高，他與「國會及行政當局中國委員會」（CECC）主席、眾議員史密斯（Chris Smith）共同提出撤銷中國大陸「永久正常化貿易關係」（PNTR）的法案，希望國會能正視相關問題。

聯邦眾議員米克絲（Mariannette Miller-Meeks）則提到，她相當重視台美經貿發展，尤其關注日前宣布的台積電投資案，肯定此計畫展現台灣持續深化雙邊關係的決心。

聯邦眾議員塞爾夫（Keith Self）則強調，美國國會對台灣的支持不分黨派，未來將持續協助推動軍售交付，縮減延宕問題。

台美關係 美台商會

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