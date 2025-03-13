白宮口角驚全球 民調：較多美國民眾認為澤倫斯基未對川普不敬

中央社／ 華盛頓12日綜合外電報導
圖為日前在白宮，澤倫斯基與川普在媒體面前爆吵口角。 路透
圖為日前在白宮，澤倫斯基與川普在媒體面前爆吵口角。 路透

美國總統川普、副總統范斯及烏克蘭總統澤倫斯基上月在白宮橢圓形辦公室爆發口角，引發國際譁然。英國民調顯示，較多美國民眾認為，澤倫斯基未對川普不敬。

川普（Donald Trump）和范斯（JD Vance）2月28日在白宮橢圓形辦公室會晤澤倫斯基（VolodymyrZelenskyy），但這場會面演變為高聲爭執，在全球數億民眾眼前直播下，白宮成為了大型吵架現場。

美國「國會山莊報」（The Hill）報導，英國「經濟學人」（The Economist）與民意調查業者 「輿觀」（YouGov）今天公布相關民調。

這份民調發現，46%的美國成人受訪者表示，澤倫斯基未對川普不敬，但有32%民眾指出，是澤倫斯基不尊敬川普。

此外，有51%的受訪者覺得，是川普不尊重澤倫斯基．但有29%的受訪者不這麼認為。

川普 澤倫斯基 美國

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