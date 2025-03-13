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不認可零和思維 蘇利文：川普政策似指向錯誤方向

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
白宮前國家安全顧問蘇利文。(美聯社)
白宮前國家安全顧問蘇利文。(美聯社)

白宮前安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）12日說，他擔憂川普政府的外交政策，認為川普政府信奉零和思維，政策方針似乎指向錯誤方向。

華府卡內基國際和平基金會 （Carnegie Endowment for International Peace）12日邀請蘇利文對話；蘇利文除了談到拜登政府的外交政策，也發表他對川普政府的看法。

蘇利文表示，拜登政府傳承給川普政府非常好的外交局面，包括蓬勃的跨大西洋同盟，讓芬蘭和瑞典加入北約組織（NATO），同時美國更深化與亞洲盟友的關係，也與越南和安哥拉等國家建立新關係。

蘇利文說，這原本是川普政府可以更進一步的基礎，但與其延續這樣的外交動能，蘇利文認為，川普政府卻選擇減法（subtraction），向歐洲的跨大西洋同盟，甚至與美國比鄰而居的加拿大開刀。

蘇利文說，這讓他感到非常擔憂。

蘇利文認為，美國外交的核心命題是讓美國人民的生活更好、更安全，但在符合美國國家利益的同時，也可以符合更大的共同利益。

蘇利文表示，美國的國家利益和共同利益可以相輔相成，認為應該把「正和」（positive-sum）的思考放在美國外交政策的心中；不過，蘇利文指出，正和與現任總統的做法背道而馳。

蘇利文說，現任總統的做事方式是「零和」（zero-sum）思考，認定如果對手得分，就是美國失分、美國必須在他國損失之上得利；蘇利文說，這樣的想法與他認可的美國政策相左。

蘇利文說，不管是內政，還是在國際舞台上，他過去數周觀察到的情況都讓他感到很大的擔憂，認為川普政府的政策方針似乎指向錯誤的方向，包括美國對待盟友的方式、採取零和思維，拋棄正和思考的做法等。

不過，蘇利文也表示，他會小心慎重地評論川普政府，畢竟川普政府還在執政初期，包括美國在烏克蘭、中國大陸和中東的議題上，情況都還不明朗。

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