川普：沒看見衰退 美經濟蓬勃

美股近期全面重挫，經濟是否可能進入衰退？美國總統川普十一日表示，他沒有看到經濟衰退，並預期美國經濟會蓬勃發展。

美國近期市場動盪，被質疑是川普關稅政策使然，尤其川普日前接受美國福斯新聞專訪時表示，政府推動經濟改革，不排除在短期內有經濟衰退可能性，指會有段過渡期、需要一點時間，引發市場恐慌，

川普十一日再度被問及經濟是否有可能衰退，他表示，完全沒有看到經濟衰退，並預期美國經濟會走向繁榮。

在改善經濟上，川普說，他可以選擇簡單方法或困難方法，他現在選的是困難方法，但未來成果會不同凡響，預料可以得到廿倍成果。

川普說，他不擔心市場賣盤，並認為有人可能藉機逢低買進。

川普並表示，美國經濟應是真實的經濟，指控拜登政府過去呈現的是虛假經濟。

白宮十一日也舉行記者會；對於美股動盪，白宮新聞秘書李維特表示，股市的情況只是短期的「快照」（snap shot），並稱美國正處於經濟轉換期。

李維特表示，川普正努力讓美國擺脫拜登政府製造出來的「經濟惡夢」，川普的方法就是重啟他在第一任期獲得成功的經濟方程式。

李維特說，川普也正努力解除貿易管制，同時希望國會能依循川普的經濟方針，通過減稅法案，對於恢復美國製造業和主導地位的承諾堅定不移。

李維特說，川普政府的目標就是讓美國人民有錢到不知道該怎麼花；李維特也呼籲，華爾街和大企業執行長們應該押注川普。