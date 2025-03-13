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川普：沒看見衰退 美經濟蓬勃

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓報導
美國總統川普十一日在白宮選購一輛特斯拉電動車表態支持特斯拉老闆馬斯克，並對媒體發表談話。（法新社）
美國總統川普十一日在白宮選購一輛特斯拉電動車表態支持特斯拉老闆馬斯克，並對媒體發表談話。（法新社）

美股近期全面重挫，經濟是否可能進入衰退？美國總統川普十一日表示，他沒有看到經濟衰退，並預期美國經濟會蓬勃發展。

美國近期市場動盪，被質疑是川普關稅政策使然，尤其川普日前接受美國福斯新聞專訪時表示，政府推動經濟改革，不排除在短期內有經濟衰退可能性，指會有段過渡期、需要一點時間，引發市場恐慌，

川普十一日再度被問及經濟是否有可能衰退，他表示，完全沒有看到經濟衰退，並預期美國經濟會走向繁榮。

在改善經濟上，川普說，他可以選擇簡單方法或困難方法，他現在選的是困難方法，但未來成果會不同凡響，預料可以得到廿倍成果。

川普說，他不擔心市場賣盤，並認為有人可能藉機逢低買進。

川普並表示，美國經濟應是真實的經濟，指控拜登政府過去呈現的是虛假經濟。

白宮十一日也舉行記者會；對於美股動盪，白宮新聞秘書李維特表示，股市的情況只是短期的「快照」（snap shot），並稱美國正處於經濟轉換期。

李維特表示，川普正努力讓美國擺脫拜登政府製造出來的「經濟惡夢」，川普的方法就是重啟他在第一任期獲得成功的經濟方程式。

李維特說，川普也正努力解除貿易管制，同時希望國會能依循川普的經濟方針，通過減稅法案，對於恢復美國製造業和主導地位的承諾堅定不移。

李維特說，川普政府的目標就是讓美國人民有錢到不知道該怎麼花；李維特也呼籲，華爾街和大企業執行長們應該押注川普。

川普 經濟衰退 美國

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