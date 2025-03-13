美準亞太助卿 長居陸熟悉兩岸

美國總統川普十一日提名律師、前駐泰大使戴桑布雷擔任美國東亞暨太平洋事務助理國務卿。戴桑布雷是專攻併購業務的資深律師，曾居住中國大陸、香港多年，他執業生涯一直代表包括台積電在內的科技公司處理重要交易案。

中央社報導，戴桑布雷（Michael George DeSombre）目前在紐約律師事務所「蘇利文和克倫威爾」擔任合夥人，主導亞洲相關併購及南韓、東南亞業務，他中文流利，也具日語、韓語能力。這項人事案仍須參議院通過。

戴桑布雷是哈佛法學院畢業生，同時擁有史丹佛大學東亞研究碩士學位，論文專攻中國核武戰略。他曾於二○二○至二○二一年川普第一任期擔任美國駐泰國大使，妻子Jean是亞裔美國人，兩人育有四名子女。他任職律師時專攻併購及私人股權投資業務，多年來一直代表包括台積電在內的科技公司處理重要交易案。

根據戴桑布雷在職場社群平台領英的貼文可看出，他上個月才到台北出席活動，與台泥董事長張安平、富邦集團董事長蔡明忠及鴻海董事長劉揚偉等台灣企業家交流。

先前被提名擔任駐泰大使後，戴桑布雷於二○一九年底的聯邦參議院人事聽證會表示，他過去是研究美中戰略議題的學生，「過去廿年來，長期在香港和中國工作，我能夠近距離觀察中國經濟及軍事現代化帶來的挑戰與機會」。

身為執業超過廿年的律師，戴桑布雷說，他深信法治、透明及良好治理的重要性，「這對企業和國家來說，都是如此」。

戴桑布雷在人事聽證會上對美中關係、台海情勢等議題說法，勢必引起關注。