川普改口 美國經濟不會衰退

美國總統川普11日在白宮被問到是否擔心經濟衰退時，態度轉而較樂觀，表示「我完全不這麼認為。我認為這個國家將會繁榮發展。」他也淡化近期市場大跌的影響，表示市場「起起落落，我不擔心這個」。

美股近來賣壓沉重，標普500指數今年來跌幅擴大至超過5%。由於川普在上周日播出的訪談內容中，並未明確排除經濟衰退可能性，標普500指數10日崩跌，寫今年來最大單日跌幅。川普11日則改口，向記者澄清：「我完全不認為會有衰退。」美股12日早盤漲跌互見。

川普11日講話重點

此外，由美國企業組織「商業圓桌會議」（Business Roundtable）11日主辦的會議，約有100位企業執行長出席，包括蘋果、高盛、摩根大通和沃爾瑪等美國大企業負責人。

川普會見美國百位企業執行長時，除為自己關稅政策辯護，還表示可能進一步調高關稅。

川普在會中講話時，與會企業高層個個面無表情，會議只開放媒體一小段時間，當川普提到「現場有些人我不喜歡」時，傳出零星笑聲。

知情人士透露，在隨後不對媒體開放的談話中，川普向企業領袖承諾，將加快環評審批流程，在美國生產的企業，稅率將降至15%。

向企業領袖開講前，川普先向現場媒體捍衛自己關稅政策的立場，並向投資人保證，目前進場至終將帶來回報。川普說，「這些關稅將為國家帶來大筆收入，可能還會進一步調高」。

高盛執行長蘇德巍（David Solomon）會後告訴福斯商業新聞，企業界希望川普政府能減少不確定性，關稅帶來的逆風衝擊企業交易活動，企業領導人都非常期盼政策方向能更明確，「不確定程度高了一點，這會讓一些事情無法繼續前進，「我們往前推進時，政策確定性愈高，就愈能支持投資活動和經濟成長」。

但蘇德巍仍表示，儘管情況充滿變數，他仍預期今年企業併購和資本市場活動將更熱絡，川普政府承諾要鬆綁法規，也可能創造更多有利條件。除了關稅，租稅和能源政策是企業領袖最關注的議題。