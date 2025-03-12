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Fed降息在望？美國2月整體、核心CPI年增率皆低於預期
美國2月消費者物價指數（CPI）年增率從1月的3.0%掉到2.8%，且比經濟學家預期的2.9%還要低，可能為聯準會（Fed）提早降息鋪路。剔除食物和能源的核心CPI年增率3.1%，也低於市場預期的3.2%。
Fed正面臨兩難抉擇，一方面必須抑制通膨，另一方面則必須避免觸動經濟衰退。但美國總統川普重返白宮後，祭出一連串的關稅又大砍政府支出，已加深經濟減緩憂慮。市場顧慮也從通膨轉向經濟衰退。
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