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Fed降息在望？美國2月整體、核心CPI年增率皆低於預期

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
美國2月通膨率年升2.8%，低於預期，聯準會（Fed）提前降息的機率隨之升高。歐新社
美國2月通膨率年升2.8%，低於預期，聯準會（Fed）提前降息的機率隨之升高。歐新社

美國2月消費者物價指數（CPI）年增率從1月的3.0%掉到2.8%，且比經濟學家預期的2.9%還要低，可能為聯準會Fed）提早降息鋪路。剔除食物和能源的核心CPI年增率3.1%，也低於市場預期的3.2%。

Fed正面臨兩難抉擇，一方面必須抑制通膨，另一方面則必須避免觸動經濟衰退。但美國總統川普重返白宮後，祭出一連串的關稅又大砍政府支出，已加深經濟減緩憂慮。市場顧慮也從通膨轉向經濟衰退。

CPI Fed 經濟衰退 美國 聯準會 通膨 降息

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