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互砸錢力挺！川普剛宣布買特斯拉 外媒爆馬斯克擬捐33億政治獻金

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普和特斯拉執行長馬斯克11日坐在停於白宮南門廊的一輛特斯拉汽車內，向媒體發表講話。法新社
美國總統川普和特斯拉執行長馬斯克11日坐在停於白宮南門廊的一輛特斯拉汽車內，向媒體發表講話。法新社

紐約時報12日報導，根據3位知情人士說法，科技大亨暨「政府特別雇員」馬斯克近日向川普總統的顧問表態，希望向川普政治團隊控制的團體投入1億美元（約台幣33億元）。

對一名白宮幕僚，甚至是以兼職身分任職的人，捐出如此大額政治獻金來支持老闆的議程，可說是前所未聞。但是，從來沒有人像世界首富馬斯克一樣，直接受僱於政府，並且領導政府效率部（DOGE）此一川普激烈縮小聯邦政府的舉措。

紐時指出，馬斯克上周末與川普一起搭乘總統專機空軍一號往返佛州，並在「X」發文稱自己與國務卿魯比歐稍早經歷了一些緊張的交流後，於8日晚間共進晚餐。根據稍早新聞，川普還在白宮南坪停放了一排閃亮亮的特斯拉新車，涵蓋在售的所有車型，自己更選定購買一輛紅色Model S，放在白宮供工作人員使用，以示支持馬斯克。

川普告訴記者，他覺得馬斯克「受到了極少數人的非常不公平對待」，還說自己會全額付清車款，並稱馬斯克是「愛國者」。川普說，「我只是想讓人們知道，他不會因為身為一名愛國者而受到懲罰」。

紐時指出，馬斯克和川普的夥伴已在近日談過馬斯克計畫捐款給一個川普控制的實體。馬斯克已表明，不想要向自己的超級政治行動委員會（PAC）捐獻，而是捐給隸屬於總統的外部實體。

正領導川普外部活動的團體包括超級政治行動委員會「讓美國再次偉大」（Make America Great Again Inc），以及政治非營利組織「確保美國偉大」（Securing American Greatness）。目前尚不清楚馬斯克的錢是否會流向這些團體，還是川普團隊可能創建的新實體。

報導指出，馬斯克過去的捐款顯示，他願意捐出其他金主或許認為過多的金額，也願意資助一些自己沒有直接控制的團體。紐時認為，馬斯克當下可能看到，展現自己是某種團隊夥伴有些政治好處。

包括內閣成員在內，一些川普官員認為，馬斯克在沒有適當諮詢政府其他成員的情況下，就推行自己的議程。馬斯克明確支持一些川普的長期忠誠團體，而不僅僅是自己的團體，可能有助於緩解前述的緊張關係。

馬斯克資金的準確分攤以及是否已經執行計畫，不只尚不清楚，也可能永遠無法得知。政治非營利組織不需要披露金主。馬斯克和白宮官員沒有回應置評請求。

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