美準亞太助卿律師出身 曾住亞洲多年台積電也是客戶

美國總統川普提名前駐泰大使戴桑布雷擔任國務院亞太助卿。戴桑布雷是專攻併購業務的資深律師，曾住中國、香港多年；他在執業生涯中，一直都是代表包括台積電在內的科技公司處理重要交易案。

川普（Donald Trump）昨天在自家社群媒體「真實社群」（Truth Social）宣布，將提名曾在他第一任總統任期內擔任駐泰國大使的戴桑布雷（Michael GeorgeDeSombre）為美國東亞暨太平洋事務助理國務卿人選。

戴桑布雷於2020至2021年間擔任美國駐泰國大使，曾住亞洲多年的他不僅中文流利，還具備韓文、日文能力。戴桑布雷的妻子Jean是亞裔美國人，兩人育有4名子女。

戴桑布雷目前在紐約律師事務所「蘇利文．克倫威爾」（Sullivan & Cromwell, S&C）擔任合夥人，主導亞洲相關併購及韓國、東南亞業務，同時也是美國普度大學「柯拉克科技外交研究院」顧問。

根據該院網站資訊，戴桑布雷被視為一名專攻併購及私人股權投資業務的傑出律師，多年來一直代表包括台積電在內的科技公司處理一些最重要的交易案。

事實上，戴桑布雷對台灣並不陌生。根據他在職場社群平台領英（LinkedIn）的貼文，他上個月才到台北出席一場S&C舉辦的活動，並與台泥董事長張安平、富邦集團董事長蔡明忠及鴻海董事長劉揚偉等台灣企業家交流。

戴桑布雷從小在芝加哥長大，父母親是各自家族裡第一個上大學的孩子，兩人都在學術圈有很好的發展。戴桑布雷也堪稱學霸級人物，不僅是哈佛法學院畢業生，還擁有史丹佛大學量化經濟學學士、東亞研究碩士學位，專攻中國軍事及外交政策。

先前被提名擔任駐泰大使後，戴桑布雷於2019年底的聯邦參議院人事聽證會表示，他過去是研究美、中戰略議題的學生。「過去20年來，長期住在香港和中國工作，我能近距離觀察中國經濟及軍事現代化帶來的挑戰與機會」。

身為執業超過20年的律師，戴桑布雷曾說，他深信法治、透明及良好治理的重要性，「這對企業和國家來說，都是如此」。

戴桑布雷的人事案仍需聯邦參議院舉行聽證會並表決，獲過半參議員支持即通過。川普所屬的共和黨目前掌握參議院多數席次。

身為美國準亞太助卿，戴桑布雷屆時在聽證會上將如何應對美中關係、台海情勢等議題，勢必引起外界關注。