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NASA解僱首席科學家等23人 預計將擴大裁員

中央社／ 華盛頓11日綜合外電報導
NASA解僱23人。路透
NASA解僱23人。路透

美國國家航空暨太空總署（NASA）今天宣布，解僱首席科學家和其他員工以遵循總統川普的命令，成為川普政府破壞氣候變遷研究一連串動作的最新舉措。

法新社報導，NASA這次解僱僅23人，但發言人表示還會裁減更多。

NASA首輪裁員對象主要是凱文（Katherine Calvin）領導的首席科學家辦公室（Office of the ChiefScientist），她是知名的氣候學家，對聯合國重要的氣候報告作出貢獻。凱文和其他美國代表上個月也被禁止參與在中國舉行的重要氣候科學會議。

NASA發言人華納（Cheryl Warner）表示：「為了優化我們的勞動力及遵循行政命令，NASA正開始分階段削減人力。」華納還說：「少數人3月10日收到通知，他們被列入NASA的縮減人力名單，這些員工可以選擇參加自願提早退休計畫，或完成縮減人力流程。」

到目前為止，NASA避開了這波影響其他機構的大幅裁員潮，據報是川普提名的署長艾薩克曼（JaredIsaacman）在最後一刻干預所致。艾薩克曼是從事電子支付的億萬富豪，同時也是太空探索科技公司（SpaceX）顧客，被視為與馬斯克（Elon Musk）關係密切。

今年2月，NASA原已準備解僱約1000名在試用期的人員。然而根據科技新聞網站「科技藝術」（ArsTechnica）報導，艾薩克曼要求擱置這波裁員。

非官方的NASA新聞網站「NASA觀察」（NASAWatch）引述內部備忘錄率先報導新一波裁員，可能顯示焦點從研究轉向探索。

川普和馬斯克都支持人類登陸火星任務。川普在上週的國會演說中表示，美國將「把國旗插上火星，甚至更遙遠之處」。

NASA在氣候研究上扮演關鍵角色，運作一系列地球監測衛星、從事空中和地面研究、發展複雜的氣候模型，並向研究人員和公眾提供開源數據。

川普曾稱氣候變遷為「騙局」，蔑視聯合國和氣候科學，在他執政下已二度讓美國退出巴黎協定（ParisAgreement）。

川普政府也已解僱美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）數以百計員工。NOAA是美國另一個重要氣候機構，預計還會有更多人員飯碗不保。

NASA 川普 美國

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