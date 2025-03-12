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美聯邦眾議院通過臨時支出法案 避免政府關門

中央社／ 華盛頓11日綜合外電報導

儘管美國總統川普大幅削減政府開支，共和黨人把持的聯邦眾議院今天仍通過一項臨時支出法案，以持續向聯邦機構提供資金直到14日之後，避免政府自本週末起局部關門。

路透社報導，這項法案幾乎沿著政黨路線以217票對213票通過，有一名共和黨人投下反對票，一名民主黨人投下贊成票。

這項持續（撥款）決議（continuing resolution, CR）大致會在9月30日之前，將政府資金保持在當前水準，需經共和黨占多數的聯邦參議院通過，並在14日之前由川普簽署成法，才能避免政府關門。

川普一直施壓共和黨人遵循政黨方針，副總統范斯（JD Vance）今天早上在閉門會議中敦促他們保持團結。

強硬派的共和黨國會議員向來都反對臨時支出法案，今天的投票是自2023年1月共和黨取得聯邦眾議院多數席次以來，首次有多名黨員投票支持這項議案。

共和黨籍聯邦眾議員柏謝特（Tim Burchett）說，他首度投票贊成持續撥款決議，因為這將削減聯邦支出。

代表田納西州的柏謝特是在2019年1月進入國會。他說：「這是第一次…我們實際上是投票決定縮減政府規模。」

柏謝特今天大多數時刻都說自己尚未決定意向，但在與川普交談過後選擇支持這項議案，並補充說「領導階層從未對我說謊，川普從未對我說謊」。

民主黨籍聯邦眾議員迪勞洛（Rosa DeLauro）批評這項議案。她說：「這不是讓燈開著、門打開的簡單臨時支出法案。這是共和黨領導人將交出政府鑰匙，並向馬斯克（Elon Musk）與總統川普提供空白支票。」

共和黨 川普 投票

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