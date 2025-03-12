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川普白宮南坪記者會還兼特斯拉展售會 他最終選定這一款

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
川普周二在白宮南坪選購特斯拉，以示對馬斯克的支持。歐新社
川普周二在白宮南坪選購特斯拉，以示對馬斯克的支持。歐新社

美國總統川普說，他將買一輛特斯拉汽車，放在白宮供工作人員使用，以示他對帶領政府效率部（DOGE）的億萬富豪馬斯克的支持。白宮南坪周二停放了一排閃亮亮的特斯拉新車，涵蓋在售的所有車型。川普最終選定的是一輛紅色的Model S。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，白宮南坪昨天出現的是非同尋常的一幕，川普有如混合辦理了一場新聞發布會加上特斯拉展銷會。

川普表示，他把針對特斯拉門市的暴力行為定性為國內恐怖主義。 根據媒體攝得的影像，他發表講話時，手裡還拿著特斯拉汽車的價格清單，上面明顯可見「車價可低至35,000美元或者月付299美元」。

川普說他會全額付清，並稱馬斯克是「愛國者」，只因大刀闊斧削減政府開支而受到不公平中傷。

特斯拉股價周二反彈3.79%，以230.58美元做收，盤後交易繼續攀高1.35%。在周一狂瀉15%創下四年來最大跌幅後，收復了一些失地。馬斯克插足政治招致的反感日益升溫。但他周一盤後在X平台貼文回應股價走勢，表示「長期而言會沒事」。

華爾街日報評論，前總統拜登自稱是史上最環保的總統，但他擁有一輛超級耗油的跑車Crovertte Stingray，川普主張大量開放鑽油，卻在特斯拉股價寫下四年來最慘跌幅後買進它的一款電動車，一切就如同華府現在發生的其他事情一樣，矛盾複雜又充滿意料之外的反轉。 

川普周二在白宮南坪選購特斯拉，手中有一張價格清單。路透
川普周二在白宮南坪選購特斯拉，手中有一張價格清單。路透

川普 特斯拉 馬斯克

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