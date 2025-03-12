美股收低！川普關稅政策反覆 止不住上個交易日爆出賣壓

美國股市周二連續兩個交易日下跌，美國關稅政策和經濟前景的不確定性仍在，上個交易日爆發數月來最嚴重的賣壓仍未止住。

道瓊工業指數下跌478.23點，跌幅1.1%，報41,433.48點；標普500指數下跌42.49點，跌幅0.8%，報5,572.07點；那斯達克綜合指數下跌32.23點，跌幅0.2%，報17,436.10點。

費城半導體指數跌0.7%，格芯大跌6.3%，英特爾（Intel）跌0.8%，但博通(Broadcom)上漲了3.1%，輝達（NVIDIA）和台積電ADR分別反彈1.7%和0.2%。

美國總統川普決定對加拿大鋼鋁關稅翻倍至50%，引發了早盤新一波拋盤。安大略省省長表示，他同意暫緩徵收向密西根州、紐約州和明尼蘇達州出口電力的25%的附加費後，川普又表示他「可能」會降低加徵的關稅，美股也收復部分失地。

大型科技股在川普政府表示將恢復對烏克蘭的軍事支援後止跌反彈，全天收復了部分失地。在沙烏地阿拉伯舉行會談後，美國同意立即恢復與烏克蘭的軍事援助和情報分享。根據兩國的一份聯合聲明，基輔願意接受美國的提議，與俄羅斯開始為期 30 天的停火。

美國10年期公債殖利率升至4.286%，周一曾跌至4.21%。

Susquehanna International Group衍生品策略聯席主管Chris Murphy說：「市場討厭不確定性，只要川普每天都發表新的關稅言論，波動就會持續下去。市場不僅需要不斷消化新信息，還需要應付現實與談判之間的不確定性，以及第二天會發生什麼變化。」

標普500指數周一創下12月18日以來的最大單日跌幅，市值縮水逾1.3兆美元，自歷史高峰縮水4兆美元。那斯達克綜合指數陷於修正。

花旗將美股評級從「加碼」下調至中性，同時將陸股調升至「加碼」，並指出「美國例外論」至少處於暫停狀態

特斯拉(Tesla)上漲3.8%，這家電動車製造商周一市值蒸發15%。

達美航空(Delta Air Lines)、美國航空(American Airlines Group)、JetBlue Airways和西南航空(Southwest Airlines)因擔心旅遊需求而下調業績預期後，航空類股走勢震盪。達美航空大跌 7.3%，美國航空大跌 8.3%。

Verizon Communications大跌逾6%，是周二道瓊工業指數中表現最差的成分股，該公司高層在一場投資會議上指出，電信業競爭加劇。

甲骨文跌3.1%，這家雲端計算公司上季營收不及預期。