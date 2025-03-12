快訊

陸配網路提武統…遭移民署約詢 居留許可將遭廢止

川普關稅一日間翻雲覆雨 美股道瓊再挫478點、史指跌近修正區間

烏克蘭接受30天停火協議 美國重啟對烏軍事援助

聽新聞
0:00 / 0:00

逮捕反以色列抗議學生 川普：應該都趕出美國

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國日前逮補哥大畢業生、巴勒斯坦裔社運人士哈利勒（Mahmoud Khalil），美國總統川普並預告更多人會被逮補；川普11日表示，應該把這些煽動者、麻煩製造者都趕出美國。(美聯社)
美國日前逮補哥大畢業生、巴勒斯坦裔社運人士哈利勒（Mahmoud Khalil），美國總統川普並預告更多人會被逮補；川普11日表示，應該把這些煽動者、麻煩製造者都趕出美國。(美聯社)

美國日前逮捕哥大畢業生、巴勒斯坦裔社運人士哈利勒（Mahmoud Khalil），美國總統川普並預告更多人會被逮捕；川普11日表示，應該把這些煽動者、麻煩製造者都趕出美國。

哈瑪斯2023年10月7日攻擊以色列後，包括哥倫比亞大學在內的美國多所大學院校，爆發反對以軍出兵加薩走廊（Gaza Strip）的大規模學生抗爭，這些示威抗議引發反猶太主義（anti-Semitism）的指控。

被視為是哥倫比亞大學校園抗議活動領導人之一的哈利勒去年12月自哥大畢業，他8日晚間在距離校園僅幾個街區的學校公寓內，遭到聯邦移民及海關執法局（ICE）探員突襲並拘捕。

川普10日表示，「接下來還會逮更多人。」

被媒體問及未來可能逮捕的人數是多少？川普11日表示，美國應該把這些人都趕出去；川普說，這些人是麻煩製造者、煽動者，他們不愛美國，應該把他們趕走。

白宮11日舉行記者會，美國白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）指出，國務卿魯比歐保留撤消哈利勒簽證的權利。

李維特說，在「移民和國際法」之下，只要有人與美國的外交政策和安全利益相衝突，國務卿有權取消對方的綠卡或簽證。

李維特說，哈利勒被給予到美國一流大學讀書的特權，而哈利勒剝削了那分機會，選擇與恐怖分子站在一起，並分享支持巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯（Hamas）的宣傳單，甚至上面還有哈瑪斯的標誌。

李維特指出，美國國土安全部依循川普的行政命令，已經在收集情報來確認曾參與相關活動的學生身分；李維特說，她不知道接下來會逮捕多少人，但她說，國土安全部正在調查中。

李維特也說，國土安全部已向哥倫比亞大學提供曾參與支持哈瑪斯活動的學生姓名，但哥大不願協助在校區指認這些人。

李維特說，川普已表明不會容忍這樣的行為，希望所有美國大學院校都能遵守政府的政策。

哈瑪斯 川普 美國

延伸閱讀

川普加徵鋼鋁關稅 再喊話加拿大成為美國第51州

川普2.0 打臉華爾街「例外論」

川普加鋼鋁關稅後 加拿大暫停對美電力徵收25%附加費

美加矛盾愈演愈烈 白宮：加拿大可能成為美國競爭者

相關新聞

川普新買一輛紅色特斯拉 和馬斯克坐車內聊車速

川普總統11日在白宮選購了一輛新的紅色特斯拉轎車，表示他支持馬斯克的電動汽車公司。

逮捕反以色列抗議學生 川普：應該都趕出美國

美國日前逮捕哥大畢業生、巴勒斯坦裔社運人士哈利勒（Mahmoud Khalil），美國總統川普並預告更多人會被逮捕；川普...

前聯邦眾議員波特宣布參選加州州長

前聯邦眾議員波特（Katie Porter）11日宣布，將參選2026年加州州長選舉。

川普挺馬斯克：明買一台特斯拉

電動車大廠特斯拉股價十日收盤暴跌百分之十五，創五年來最大跌幅，市場日益擔憂特斯拉需求不振。執行長馬斯克則說，他現在經營事...

川普2.0 打臉華爾街「例外論」

美國總統川普第二任期在10日屆滿50天，卻因政策引發經濟衰退隱憂，當天在美股掀起「血洗」賣壓，三大指數跌逾2%，整體市值...

川普執政50天後 現身就職大典的五位富豪身價銳減6.8兆

美國總統川普1月20日宣誓就職時，一群地表最有錢的富豪都到場觀禮，但在川普執政50天後，特斯拉執行長馬斯克、亞馬遜創辦人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。