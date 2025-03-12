逮捕反以色列抗議學生 川普：應該都趕出美國

美國日前逮捕哥大畢業生、巴勒斯坦裔社運人士哈利勒（Mahmoud Khalil），美國總統川普並預告更多人會被逮捕；川普11日表示，應該把這些煽動者、麻煩製造者都趕出美國。

哈瑪斯2023年10月7日攻擊以色列後，包括哥倫比亞大學在內的美國多所大學院校，爆發反對以軍出兵加薩走廊（Gaza Strip）的大規模學生抗爭，這些示威抗議引發反猶太主義（anti-Semitism）的指控。

被視為是哥倫比亞大學校園抗議活動領導人之一的哈利勒去年12月自哥大畢業，他8日晚間在距離校園僅幾個街區的學校公寓內，遭到聯邦移民及海關執法局（ICE）探員突襲並拘捕。

川普10日表示，「接下來還會逮更多人。」

被媒體問及未來可能逮捕的人數是多少？川普11日表示，美國應該把這些人都趕出去；川普說，這些人是麻煩製造者、煽動者，他們不愛美國，應該把他們趕走。

白宮11日舉行記者會，美國白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）指出，國務卿魯比歐保留撤消哈利勒簽證的權利。

李維特說，在「移民和國際法」之下，只要有人與美國的外交政策和安全利益相衝突，國務卿有權取消對方的綠卡或簽證。

李維特說，哈利勒被給予到美國一流大學讀書的特權，而哈利勒剝削了那分機會，選擇與恐怖分子站在一起，並分享支持巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯（Hamas）的宣傳單，甚至上面還有哈瑪斯的標誌。

李維特指出，美國國土安全部依循川普的行政命令，已經在收集情報來確認曾參與相關活動的學生身分；李維特說，她不知道接下來會逮捕多少人，但她說，國土安全部正在調查中。

李維特也說，國土安全部已向哥倫比亞大學提供曾參與支持哈瑪斯活動的學生姓名，但哥大不願協助在校區指認這些人。

李維特說，川普已表明不會容忍這樣的行為，希望所有美國大學院校都能遵守政府的政策。