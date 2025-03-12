烏克蘭接受30天停火協議 美國重啟對烏軍事援助

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國白宮國家安全顧問沃茲（左）、國務卿魯比歐（左二）11日在沙烏地阿拉伯吉達與烏克蘭國防部長烏梅洛夫（右）、總統幕僚長葉爾馬克（右二）會面。（法新社）
美國白宮國家安全顧問沃茲（左）、國務卿魯比歐（左二）11日在沙烏地阿拉伯吉達與烏克蘭國防部長烏梅洛夫（右）、總統幕僚長葉爾馬克（右二）會面。（法新社）

美國烏克蘭官員11日於沙烏地阿拉伯舉行會議，討論俄烏戰爭停火事宜；美國國務卿魯比歐指出，烏克蘭同意停火，並立即與俄國進入停戰談判。

根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，烏克蘭總統澤倫斯基11日表示，烏克蘭已接受30天的停火提議，並表示，美國必須說服俄國比照辦理；澤倫斯基指出，停火會在莫斯科同意之後生效。

美國也在與烏克蘭的共同聲明中表示，美方將重啟對烏克蘭的安全援助和情報分享。

魯比歐在會後指出，烏克蘭已接受停火，並同意立即與俄國進入停戰談判；魯比歐說，他們現在會向俄國提出停火，希望他們會同意、接受和平，並表示，現在輪到俄國採取行動（the ball is in their court）。

魯比歐說，美國總統川普期待結束戰爭，烏克蘭已經向這項目標踏出具體的一步，希望俄國能有回應。

美國白宮國家安全顧問沃茲（Mike Waltz）預告，接下來他將與俄方溝通、魯比歐將與G7的外交首長會面，而北約秘書長呂特（Mark Rutte）也將於周四訪問白宮。

沃茲也指出，川普決定立即重啟美國對烏克蘭的安全援助。

川普日前與澤倫斯基見面，預定簽署美烏礦產協議，不過兩人發生爭執，最終雙方不但未簽署協議，美方更暫停對烏克蘭的軍事援助。

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