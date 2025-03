美加關稅戰浮現轉機 安大略省長同意暫緩25%電力關稅

美加關稅戰又生變化,美國商務部長盧特尼克(Howard Lutnick)與加拿大安大略省長福特(Doug Ford)預計周四見面,重新談判美墨加協定(USMCA),福特也同意暫緩25%的電力關稅;對於是否仍向加拿大徵收50%的鋼鐵和鋁關稅,美國總統川普的態度也放軟,指「我會讓大家知道」。

美國向加拿大和墨西哥徵收25%的關稅4日生效,不過川普後來又決定,加拿大和墨西哥在美墨加協定(USMCA)之下的商品得以暫緩繳關稅一個月。

不過加拿大安大略省10日宣布,向輸出到美國的電力收取25%的關稅;安大略省長福特(Doug Ford)表示,假如美國持續激化情勢,他不會遲疑向美國斷電。

川普11日上午表示,他擬向加拿大加徵25%的鋼鐵和鋁關稅,讓關稅額度達到50%。

不過, 根據美國有線電視新聞網(CNN)報導,福特同意與盧特尼克在13日見面,重新談判美墨加協定,安大略省也同意暫緩25%的電力關稅。

據了解,安大略省向美國明尼蘇達州、紐約州和密西根州供電。

川普下午接受媒體採訪,被問到50%的鋼鐵和鋁關稅是否在12日生效?川普沒有正面回答,只說「我會讓大家知道」(I will let you know)。