美加關稅戰浮現轉機 安大略省長同意暫緩25%電力關稅

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
加拿大安大略省長福特10日強硬回擊川普的關稅威脅，宣布對輸往美國各州的每兆瓦電力徵收25%的報復性附加費。(美聯社)
加拿大安大略省長福特10日強硬回擊川普的關稅威脅，宣布對輸往美國各州的每兆瓦電力徵收25%的報復性附加費。(美聯社)

美加關稅戰又生變化，美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）與加拿大安大略省長福特（Doug Ford）預計周四見面，重新談判美墨加協定（USMCA），福特也同意暫緩25%的電力關稅；對於是否仍向加拿大徵收50%的鋼鐵和鋁關稅，美國總統川普的態度也放軟，指「我會讓大家知道」。

美國向加拿大和墨西哥徵收25%的關稅4日生效，不過川普後來又決定，加拿大和墨西哥在美墨加協定（USMCA）之下的商品得以暫緩繳關稅一個月。

不過加拿大安大略省10日宣布，向輸出到美國的電力收取25%的關稅；安大略省長福特（Doug Ford）表示，假如美國持續激化情勢，他不會遲疑向美國斷電。

川普11日上午表示，他擬向加拿大加徵25%的鋼鐵和鋁關稅，讓關稅額度達到50%。

不過， 根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，福特同意與盧特尼克在13日見面，重新談判美墨加協定，安大略省也同意暫緩25%的電力關稅。

據了解，安大略省向美國明尼蘇達州、紐約州和密西根州供電。

川普下午接受媒體採訪，被問到50％的鋼鐵和鋁關稅是否在12日生效？川普沒有正面回答，只說「我會讓大家知道」（I will let you know）。

加拿大 川普 美國

延伸閱讀

川普加徵鋼鋁關稅 再喊話加拿大成為美國第51州

川普挺馬斯克：明買一台特斯拉

川普2.0 打臉華爾街「例外論」

川普加鋼鋁關稅後 加拿大暫停對美電力徵收25%附加費

相關新聞

DOGE神童「空降」加州 試圖私自啟動水泵救火遭打臉

獨立報報導，一份最新報告稱，今年1月洛杉磯發生毀滅性大火期間，由馬斯克（Musk）帶領的「政府效率部」（Departme...

川普2.0 打臉華爾街「例外論」

美國總統川普第二任期在10日屆滿50天，卻因政策引發經濟衰退隱憂，當天在美股掀起「血洗」賣壓，三大指數跌逾2%，整體市值...

烏克蘭接受30天停火協議 美國重啟對烏軍事援助

美國與烏克蘭官員11日於沙烏地阿拉伯舉行會議，討論俄烏戰爭停火事宜；美國國務卿魯比歐指出，烏克蘭同意停火，並立即與俄國進...

美加關稅戰浮現轉機 安大略省長同意暫緩25%電力關稅

美加關稅戰又生變化，美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）與加拿大安大略省長福特（Doug Ford）預計...

川普挺馬斯克：明買一台特斯拉

電動車大廠特斯拉股價十日收盤暴跌百分之十五，創五年來最大跌幅，市場日益擔憂特斯拉需求不振。執行長馬斯克則說，他現在經營事...

川普執政50天後 現身就職大典的五位富豪身價銳減6.8兆

美國總統川普1月20日宣誓就職時，一群地表最有錢的富豪都到場觀禮，但在川普執政50天後，特斯拉執行長馬斯克、亞馬遜創辦人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。