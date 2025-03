川普裁撤NASA首席科學家

據路透社報導,一封電子郵件顯示,美國航空航天局代理局長珍妮特‧佩特羅(Janet Petro)於3月10日告訴員工,將關閉三個辦公室,其中包括首席科學家凱瑟琳‧卡爾文(Katherine Calvin)和首席技術專家查拉尼亞(A.C. Charania)的辦公室。

將被關閉的是首席科學家辦公室、科學、政策和戰略辦公室以及隸屬於多元化和平等機會辦公室的多元化、公平和包容團隊,共涉及23名員工。

此次削減被視為川普政府提高政府效率舉措的一部分。川普之前的行政命令包括退出世界衛生組織和削減美國國際開發署提供的發展援助。

「不要扯」氣候變化

佩特羅在郵件中表示,NASA正在與政府官員合作執行川普的行政命令,其中包括指示政府機構削減和重組員工。自1月20日上任以來,川普已簽署了87項行政命令。

除了裁員,美國政府還減少了對科研工作的投入。3月9日,美國軍方表示將取消90多項針對氣候變化帶來的國防威脅的科學研究。國防部長海格塞斯在X平台發文表示,國防部「不會去扯有關氣候變化的廢話」。

本月初,美國國家海洋和大氣管理局空間商業辦公室三分之一的職員被解雇。

凱瑟琳‧卡爾文於2022年被前總統拜登的政府任命為NASA首席科學家,她的關注焦點之一是氣候變化。

NASA自1982年以來,一直設有首席科學家的職位。他們的職責是為該機構管理者提供建議,並且「讓科學的聲音更加響亮」──正如美國科學促進會(American Association for the Advancement of Science)所描述的那樣。

但這一職務並非一直都有人在擔任。在克林頓、布什和奧巴馬的總統任期內,NASA首席科學家的職務都曾出現過空缺。

