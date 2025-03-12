川普挺馬斯克：明買一台特斯拉

電動車大廠特斯拉股價十日收盤暴跌百分之十五，創五年來最大跌幅，市場日益擔憂特斯拉需求不振。執行長馬斯克則說，他現在經營事業「有很大的困難」，但他預期在美國總統川普政府再任職一年。川普表示，他將購買一輛特斯拉，表達支持馬斯克。

特斯拉股價去年十二月十七日創下每股四七九點八六美元新高，十日跌到二二二點一五美元，已從高點暴跌百分之五十二。馬斯克加入川普政府領導政府效率部（ＤＯＧＥ）以來，特斯拉股價連跌七周。

馬斯克入閣後多次在公開場合發表煽動性的政治言論，進而特斯拉衝擊銷售，歐洲市場銷量也遭波及，特斯拉今年一至二月在德國市場銷量呈現斷崖式下滑、銳減七成；在歐洲市場的一月新車銷量也暴跌約五成。此外，中國乘聯會公布的最新數據，特斯拉二月在大陸的交付量較去年同期大減近五成。

對於特斯拉股價大跌，馬斯克說，「長期而言將依然安好」。他十日說，預期將在川普政府再任職一年，也坦承現在經營其他事業「有非常大困難」。

美國總統川普十一日則在社群媒體發文說，他「明天一早」就會去買一輛特斯拉，「他是個真正了不起的美國人」。川普並未透露將購買哪一款特斯拉。