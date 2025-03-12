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川普執政50天後 現身就職大典的五位富豪身價銳減6.8兆

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
美國總統川普1月20日宣誓就職時，一群地表最有錢的富豪都到場觀禮。 美聯社
美國總統川普1月20日宣誓就職時，一群地表最有錢的富豪都到場觀禮。 美聯社

美國總統川普1月20日宣誓就職時，一群地表最有錢的富豪都到場觀禮，但在川普執政50天後，特斯拉執行長馬斯克、亞馬遜創辦人貝佐斯和臉書母公司Meta執行長祖克柏等現身就職大典的五位億萬富豪，身價已銳減2,090億美元（約新台幣6.87兆元）。

在川普去年11月當選後到今年1月就職前這段時間，這群富豪迎來了財富成長的好時機，那段期間標普500指數屢創歷史新高。投資人湧入股票和加密貨幣市場，押注川普的親商政策。

然而，現在川普政府大量解僱政府人員，又以來來去去的關稅措施攪亂股市，市場繼續走高的希望已落空，自他上任以來，標普500指數已下跌逾6%，也讓這群富豪的身價以驚人速度下滑。

馬斯克首當其衝，因為特斯拉股價1月20日來幾乎腰斬，彭博億萬富豪指數資料顯示，馬斯克個人財富淨值在這段期間縮水1,480億美元，貝佐斯個人財富減少290億美元，Google共同創辦人布林財富萎縮220億美元，祖克柏和路易威登（LVMH）創辦人暨執行長阿諾特財富各蒸發了50億美元。這五位富豪的財富，總計縮水了2,090億美元。

川普本人也沒倖免。他旗下的川普媒體公司股價10日跌逾11%，為1月21日來最大跌幅，1月20日來也累計重挫50%。

川普 特斯拉 祖克柏

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