川普2.0 打臉華爾街「例外論」

美國總統川普第二任期在10日屆滿50天，卻因政策引發經濟衰退隱憂，當天在美股掀起「血洗」賣壓，三大指數跌逾2%，整體市值蒸發4兆美元。50天來美股和美元大跌，美國公債大漲，完全顛覆華爾街今年初「美國例外論」預測，歐股和陸股命運也反轉。

川普還沒上任時，華爾街一片看好美國經濟與股市，並預期美元將先強後弱，中國大陸股市則因預料將承受貿易戰重壓而被看壞。

但川普1月20日上任後，減稅與鬆綁管制措施方面還沒有重大宣布，加徵關稅卻先成主角，同時大砍聯邦政府員工，在在加深衰退憂慮。川普受訪時不排除經濟衰退可能性，且數據顯示消費者對經濟前景更加悲觀，引發美股拋售潮。

道瓊和標普500指數10日都跌逾2%，那斯達克綜合指數重挫4%，為兩年半來最大跌幅，「科技七雄」市值單日蒸發7,590億美元，單日流失額為歷來最大，比特幣跌破8萬美元。賣壓蔓延到11日的亞股，多國股市11日都跌逾1%。

美股11日早盤因川普對加拿大鋼鋁關稅重懲，道瓊重挫逾400點，比特幣區間震盪，市場信心依然脆弱。白宮淡化美股重挫影響，看似不在意市場走勢，反讓投資人更憂心。

Renaissance總體研究公司指出，川普拒絕排除經濟衰退可能性，華爾街解讀為暗示不太可能推出幫助經濟避免不景氣的舉措。

彭博資訊報導，川普11日將與企業圓桌論壇會議開會，與全美各地重要企業執行長會談，但是內容仍不得而知。

從川普2.0展開以來，標普500指數累計重挫6.4%，締造2009年以來美國總統上任頭50天最差表現，美元指數重貶5.1%，走勢與價格相反的美國10年期公債殖利率則下跌。

反觀歐洲因為有望擴大財政與國防支出，激勵道瓊歐洲Stoxx 600指數同期上漲4.3%，歐元強升逾4%；這50天來上證綜合指數也走揚逾3%。

花旗集團以美國例外論至少已暫停為由，調降美股評級，從加碼降至中立，並提高陸股評級至加碼。滙豐策略師團隊已調降美股評級到中立，提高英國以外的歐股評級至加碼。

分析師揣測，川普和共和黨可能從衰退受益，因為能以經濟減緩作為推出減稅方案的理由，迫使聯準會（Fed）快速降息，若明年初經濟復甦，還能有可供吹噓的話題，衰退也不太可能影響共和黨選情，畢竟下場大選要到明年11月的期中選舉。