川普祭報復性關稅 加國鋼鋁銷美 稅率增至50%

美國總統川普11日在社群媒體Truth Social表示，12日將把對加拿大鋼鐵和鋁祭出的進口關稅，從25%提高一倍至50%，藉此報復加國安大略省對從美國進口電力徵收附加費的舉動。美股道瓊指數早盤跌幅應聲擴大至超過1%或400點，標普500和那斯達克綜合指數也下跌約1%。

川普說：「新關稅明天上午，也就是3月12日就會生效。」川普也表示，如果加拿大未撤銷對乳製品和美國其他商品課徵的關稅，4月2日將「大幅提高」加拿大汽車零件關稅。

川普表示，此舉將永久關閉加拿大汽車製造業。

川普貼文後，加幣對匯率急貶，一度貶值0.43%至1.4502加幣兌1美元。美國鋼鐵公司早盤股價一度大漲4%，Nucor也漲2.5%，Algoma Steel則在多倫多股市應聲下跌3%至2022年來最低。

川普對加拿大和墨西哥進口產品徵收25%的關稅已於上周生效，但他隨後又表示將把徵稅時間延後至4月2日，只不過加拿大安大略省仍出手反制，10日宣布將對向美國明尼蘇達、紐約和密西根三個州出口的所有電力徵收25%的附加費。安大略省省長福特10日發聲明說，能源附加費將一直維持到美國關稅威脅完全消失為止。

川普則說他將對上述三州的電力宣布進入國家緊急狀態，保證此舉將能讓美國迅速回敬加拿大對美國所做的一切。

但負責管理包括明尼蘇達、密西根等15州地區電網的中部大陸獨立系統運營商（MISO）預計，這項附加費的影響很小。去年MISO從加拿大進口的能源不到總供應量的1%。