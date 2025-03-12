川習傳6月辦「生日峰會」 盼緩解美中緊張氛圍

知情人士透露，儘管美中貿易等談判還卡在較低層級的工作會議，但生日都在6月的美國總統川普與中國大陸國家主席習近平，可能會在6月舉行「生日高峰會」，顯示在貿易緊張引發市場與企業不安之際，美中雙方都願意為兩國關係注入友善氛圍。

華爾街日報（WSJ）報導，華府與北京已開始討論在6月舉行「生日峰會」，但雙方仍在初步討論階段，還沒有具體安排。川普出生於1946年6月14日，習近平則是1953年6月15日。白宮與中國駐美使館未回應WSJ的報導。

知情人士指出，北京希望川普訪問中國大陸，因為希望避免在美中緊張時，讓習近平給人示弱的印象，也想避免出現烏克蘭總統澤倫斯基爆發白宮口角爭執的外交風險。此前南華早報報導，川普最快可能4月訪問中國大陸。

在中國大陸經濟壓力升高之際，北京一直都對與川普團隊互動有強烈興趣，中方希望這場「生日峰會」能夠啟動相關流程。從川普去年11月勝選以來，北京已派遣好幾個代表團到華府，探索與川普團隊敲定潛在協議，準備提議擴大購買美國農產品和其他產品，最近也試圖了解川普熱切擁抱俄羅斯及俄國總統普亭的思路，因川普政府官員曾透露，部分是為挑撥俄中關係。

俄羅斯衛星通訊社2月19日曾報導，俄羅斯外長拉夫羅夫表示，習近平將在5月9日的「勝利日」紀念日之際訪俄，普亭則將在抗日戰爭勝利80周年之際，於8月底至9月初訪問中國大陸。

習近平是否會在與普亭會面前，先與川普舉行峰會，將是美中俄三邊關係變化的重要觀察指標。

另據彭博資訊報導，美中針對貿易等問題的談判，仍卡在較低層級的工作小組會議；中方認為，美國還沒說明期望大陸採取哪些行動打擊芬太尼，才能取消關稅；川普團隊則駁斥美方未提出芬太尼明確要求的說法，美方的要求包括中國大陸停止向墨西哥出口生產芬太尼的化學品、對走私者判死刑，並要求官媒在《人民日報》頭版刊登文章，譴責芬太尼貿易。