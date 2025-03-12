特斯拉後市「屋漏偏逢連夜雨」，執行長馬斯克坦言「生意面臨困難」之際，馬斯克執掌美國政府效率部（DOGE）後大舉解僱聯邦雇員，引發強烈反彈，全美各地「反馬斯克」情緒高漲，重創特斯拉品牌形象，特斯拉店面、充電站及電動車相繼遭破壞，連帶衝擊特斯拉銷量。

馬斯克與川普政府合作後，在公開場合發表許多煽動性的政治言論，引發不少人抗議，進而衝擊銷售，而且不只美國市場，歐洲市場銷量也遭波及，特斯拉今年1月至2月德國市場銷量呈現斷崖式下滑、銳減七成，歐洲市場1月新車銷量也暴跌約五成。

川普重返白宮之後，全美各地對馬斯克的抗議活動持續升級，當地累計已發生十多起針對特斯拉設施的破壞事件，上周包括紐約曼哈頓、波士頓、芝加哥、佛羅里達州、加州等地，均有相關抗議活動，許多人更將怒火發洩在特斯拉電動車上，導致許多車主「躺著也中槍」，在紐約曼哈頓的抗議活動更演變成警民衝突。

業界指出，馬斯克的政治言論可能導致特斯拉品牌形象重挫，進而影響市場需求，在他近來頻頻涉足政治下，各地「反馬斯克」情緒高漲，甚至導致歐美市場車主紛紛拋售迅速貶值的特斯拉，新車銷售也遭受衝擊，隨著馬斯克政治立場鮮明，核心消費者已開始流失。

特斯拉在大陸市場也面臨嚴峻挑戰，2月在大陸的交付量較去年同期大減近五成，僅約3萬輛。