美國密州醫療直升機墜毀 送完病患返程…機上3人全罹難
美國密西西比大學醫學中心高層表示，1架醫療運輸直升機今天在密州墜毀，導致機上1名飛行員和2名醫療人員喪生。
美聯社報導，密西西比大學醫學中心衛生事務副校長伍德華（LouAnn Woodward）在記者會上表示，這架直升機在運送完病患返回密州哥倫布市（Columbus）時，於中午12時30分左右在麥迪森郡（Madison County）墜毀，機上人員全數遇難。
伍德華說：「整個醫學中心的大家庭都為此感到心碎。」
根據密西西比大學聲明，這是該校醫學中心AirCare緊急服務運行29年來首度發生墜機事故。校方沒有說明墜機原因，但稱美國聯邦航空總署（FAA）和其他主管機關正展開調查。
3名罹難者的家屬已收到通知，但為了保護隱私，當局未公布罹難者姓名。
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