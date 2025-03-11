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美國密州醫療直升機墜毀 送完病患返程…機上3人全罹難

中央社／ 密西西比州麥迪森郡10日綜合外電報導
美國1架醫療運輸直升機今天在密州墜毀，導致機上1名飛行員和2名醫療人員喪生。 美聯社
美國1架醫療運輸直升機今天在密州墜毀，導致機上1名飛行員和2名醫療人員喪生。 美聯社

美國密西西比大學醫學中心高層表示，1架醫療運輸直升機今天在密州墜毀，導致機上1名飛行員和2名醫療人員喪生。

美聯社報導，密西西比大學醫學中心衛生事務副校長伍德華（LouAnn Woodward）在記者會上表示，這架直升機在運送完病患返回密州哥倫布市（Columbus）時，於中午12時30分左右在麥迪森郡（Madison County）墜毀，機上人員全數遇難。

伍德華說：「整個醫學中心的大家庭都為此感到心碎。」

根據密西西比大學聲明，這是該校醫學中心AirCare緊急服務運行29年來首度發生墜機事故。校方沒有說明墜機原因，但稱美國聯邦航空總署（FAA）和其他主管機關正展開調查。

3名罹難者的家屬已收到通知，但為了保護隱私，當局未公布罹難者姓名。

伍德 美國 醫學中心

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