美眾議院通過法案 禁止國土安全部採購中國電池
美國眾議院美東時間10日通過法案，禁止美國國土安全部採購某些外國製造的電池，尤其是中共所控制企業生產的電池。
美國自由亞洲電台報導，聯邦眾議院美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會（House Select Committee onthe Chinese Communist Party）當天作了上述宣布。該項措施針對的是寧德時代、比亞迪等被控侵犯人權和安全風險的中國企業。
這項法案是由共和黨籍眾議員西門內斯（CarlosGimenez）所提出的H.R.1166法案。眾議院中國共產黨戰略競爭特別委員會說，這是減少美國對中國的依賴以及保護美國國家安全的關鍵一步。
報導說，基於國家安全的考量，同時為了保護美國產業和勞工，美國國會預期將陸續提出相關法案。
報導並提到，美國眾議員辛森（Ashley Hison）、克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi）日前曾表示，將重新提出去年未能順利成法的「保護美國產業和勞工免受國際貿易犯罪侵害法」（Protecting AmericanIndustry and Labor from International Trade CrimesAct），盼藉此授予美國司法部更大權限和執法資源，打擊中國企業的轉運、逃避關稅和強迫勞動行為。
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