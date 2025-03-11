歷史性行動！川普對抗陸稀土控制 擬在國防基地建金屬冶煉設施

美中近來的競爭關係不僅在貿易上、關稅上顯現，還出現在稀土等高科技相關的關鍵資源上。路透引述消息人士指稱，鑒於在關鍵礦產資源領域與中國的競爭，美國總統川普計畫在美國軍事基地建立金屬精煉和加工企業，以提高美國內關鍵礦物產量，並抵消大陸對行業的控制。

路透指出，此一決定目的在增加美國關鍵礦產供應並對抗中國對該領域的控制。上述消息人士透露，川普不計畫建立關鍵礦產儲備，川普將「採取歷史性行動，在美國本土大幅擴張關鍵礦物和稀土生產」，上述規劃中的措施或涵蓋於川普12日簽署相應命令中。

上述消息人士續稱，命令中將提到，控制著大約12萬1,406平方公里土地的五角大樓將與其他聯邦部門合作，在美國國防部的基地安設加工設施。不過，這些計畫仍在討論中，有可能在川普簽署命令之前發生改變。

另，報導還指，川普計畫任命負責關鍵礦物的特別代表。同時，一些華府高層官員看到大陸可能限制關鍵礦物出口，用以作為報復川普加徵關稅的措施可能徵兆，並為此感到憂心。

路透分析認為，將軍事基地用於金屬加工凸顯川普重視對國家安全至關重要的礦產。而美軍使用的戰鬥機、潛艇、子彈和其他武器都是用大陸加工的礦物製造的。美國地質調查所（USGS）曾列出50種關鍵礦物，而大陸共有30種的關鍵礦物是全球最大生產國。

上觀新聞指出，相關資料顯示，全球稀土礦儲量約1.2億噸。主要分布在大陸、巴西、俄羅斯、澳洲、印度等國。其中，大陸稀土礦儲量4,400萬噸，占世界儲量36.67%，排名世界第一，且具有礦種及稀土元素齊全、稀土品位高及礦點分布合理等優勢。近年來，大陸在面對中美貿易戰，持續推動稀土產業的國有化和與「一帶一路」國家的合作，並強化這一具有高度戰略價值的領域。