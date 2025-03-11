美國2024新增發電太陽能占比達84% 川普任內恐添變

今天發布的一份業界報告顯示，2024年美國電網新增的發電容量中，太陽能占比達84%。然而隨美國新政府能源政策轉變，太陽能產業預計將面臨挑戰。

路透社報導，美國太陽能產業協會（Solar EnergyIndustries Association）和能源諮詢公司伍德麥肯茲（Wood Mackenzie）在報告表示，美國去年新增50百萬瓩（GW）太陽能裝置容量。2024年是過去20多年來單一年度內，所有能源技術成長幅度最大的一年。

前總統拜登任內於2022年通過具里程碑意義的氣候變遷法案「降低通膨法」（Inflation Reduction Act），其中的補貼措施使太陽能產業成為主要受益者。

但新上路的川普政府表示正在審查聯邦資助計畫。若取消2022年「降低通膨法」提供的稅額扣抵，將影響美國潔淨能源的發展。

自川普當選後，潔淨能源產業一直處於高度警戒狀態。川普簽署的首批行政命令優先推動美國化石燃料生產、暫停聯邦風能專案，並凍結拜登時代兩部法律對潔淨能源專案的資助。

報告預測，美國太陽能裝置容量在2035年底前將達739 GW。然而報告示警，若聯邦稅額扣抵被調、供應鏈可用性和許可政策有所改變，恐導致太陽能發展放緩。

悲觀情境預測，未來10年太陽能裝置容量將比基準情境預測少130 GW，相當於損失近2500億美元（約新台幣8兆2213億元）投資。

伍德麥肯茲北美公用事業級太陽能資深分析師馬蒂內茲（Sylvia Levya Martinez）說：「去年創紀錄的新增裝置容量，得益於『降低通膨法』中多項太陽能政策與補助，這些措施有助促進人們對太陽能市場興趣。」

馬蒂內茲說：「我們仍面臨許多挑戰，包括電網負載空前增長。如果許多政策被取消或大幅更動，將嚴重影響產業的持續成長。」