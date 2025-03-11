快訊

新竹市晴空匯火警百戶至今有家歸不得 豐邑：提1億重建代墊款

京華城案法院提解沈慶京 仍喊無罪遞「第5狀」聲請交保

美國2024新增發電太陽能占比達84% 川普任內恐添變

中央社／ 華盛頓11日綜合外電報導
太陽能情境示意圖。圖／Ingimage
太陽能情境示意圖。圖／Ingimage

今天發布的一份業界報告顯示，2024年美國電網新增的發電容量中，太陽能占比達84%。然而隨美國新政府能源政策轉變，太陽能產業預計將面臨挑戰。

路透社報導，美國太陽能產業協會（Solar EnergyIndustries Association）和能源諮詢公司伍德麥肯茲（Wood Mackenzie）在報告表示，美國去年新增50百萬瓩（GW）太陽能裝置容量。2024年是過去20多年來單一年度內，所有能源技術成長幅度最大的一年。

前總統拜登任內於2022年通過具里程碑意義的氣候變遷法案「降低通膨法」（Inflation Reduction Act），其中的補貼措施使太陽能產業成為主要受益者。

但新上路的川普政府表示正在審查聯邦資助計畫。若取消2022年「降低通膨法」提供的稅額扣抵，將影響美國潔淨能源的發展。

自川普當選後，潔淨能源產業一直處於高度警戒狀態。川普簽署的首批行政命令優先推動美國化石燃料生產、暫停聯邦風能專案，並凍結拜登時代兩部法律對潔淨能源專案的資助。

報告預測，美國太陽能裝置容量在2035年底前將達739 GW。然而報告示警，若聯邦稅額扣抵被調、供應鏈可用性和許可政策有所改變，恐導致太陽能發展放緩。

悲觀情境預測，未來10年太陽能裝置容量將比基準情境預測少130 GW，相當於損失近2500億美元（約新台幣8兆2213億元）投資。

伍德麥肯茲北美公用事業級太陽能資深分析師馬蒂內茲（Sylvia Levya Martinez）說：「去年創紀錄的新增裝置容量，得益於『降低通膨法』中多項太陽能政策與補助，這些措施有助促進人們對太陽能市場興趣。」

馬蒂內茲說：「我們仍面臨許多挑戰，包括電網負載空前增長。如果許多政策被取消或大幅更動，將嚴重影響產業的持續成長。」

太陽能 川普 美國

延伸閱讀

川普掀衰退恐慌…美股現拋售潮 史坦普蒸發4兆 那指2年半最慘

傳川普4月訪中「川習會」南華早報：若成真 是習外交勝利

美烏代表抵沙國談俄烏停火 美官員：將看烏願對俄讓步多少

4買家競購TikTok 川普：他們都不錯，快成交了

相關新聞

迫於川普壓力 華府移除「黑命關天」大型漆字畫

在美國總統川普施壓下，華盛頓的工人今天開始移除在2020年種族抗議浪潮最激烈期間，街道上留下的「黑命關天」（Black ...

美國2024新增發電太陽能占比達84% 川普任內恐添變

今天發布的一份業界報告顯示，2024年美國電網新增的發電容量中，太陽能占比達84%。然而隨美國新政府能源政策轉變，太陽能...

歷史性行動！川普對抗陸稀土控制 擬在國防基地建金屬冶煉設施

美中近來的競爭關係不僅在貿易上、關稅上顯現，還出現在稀土等高科技相關的關鍵資源上。路透引述消息人士指稱，鑒於在關鍵礦產資...

學者：川普可能推動核擴散 下個擁核國是台灣或南韓？

二次世界大戰後主導半個多世紀的國際秩序，在美國總統川普今年上任以來迅速瓦解中。學者指出，川普政府似乎未考慮到一些可能的後...

魯比歐宣布 取消國際開發總署83%援外計畫

國務卿魯比歐10日宣布，川普政府正式將美國國際開發總署(USAID)83%的對外援助計畫取消。這比美國國務院2月表示有意...

4買家競購TikTok 川普：他們都不錯，快成交了

川普總統表示，與多個潛在美國TikTok業務買家的談判正順利進行中，預計很快就能達成交易。川普9日在空軍一號上對記者表示...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。