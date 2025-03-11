美國哥倫比亞大學示威領袖被捕 法官暫阻驅逐出境

美國總統川普打擊部分反以色列抗議人士，但一名法官今天下令，哥倫比亞大學的巴勒斯坦學生哈里爾（Mahmoud Khalil）目前不得被驅逐出境，並安排此案於本月12日聽審。

路透社報導，川普不但公開譴責哈里爾，還揚言接下來要逮捕更多人。根據哈里爾的律師說法和美國受刑人資料庫，哈里爾已被移送到路易斯安那州聯邦移民監獄，等候遣返程序。

紐約市街頭示威民眾、州檢察長和美國民權聯盟（American Civil Liberties Union）紛紛譴責美國國土安全部探員逮捕哈里爾，是對言論自由的攻擊。

根據路透社目擊者說法，警方和數百名抗議人士一度在曼哈頓下城（Lower Manhattan）爆發衝突，至少有一人遭到扣押。

哈里爾曾擁有合法永久居留證，本月8日遭到逮捕，他是哥倫比亞大學親巴勒斯坦學生抗議運動的知名人物；美國和世界各地校園去年都出現過類似示威行動。川普在社群媒體上形容哈里爾是「親（巴勒斯坦武裝組織）哈瑪斯（Hamas）的激進外籍生」。

美國地區法院法官佛曼（Jesse Furman）今天下令暫緩驅逐哈里爾的程序，「除非或直到法院另行裁定」。

哈里爾的律師也敦促佛曼下令讓哈里爾返回紐約。他們指控政府把哈里爾送到遠離紐約的地方，企圖剝奪他洽詢律師的權利。

川普在社群媒體上表示，哈里爾「是第一個被逮捕的人，之後還會有更多人被逮捕」。

川普政府沒說哈里爾因犯罪被指控或被起訴，但川普寫道，哈里爾人在美國，就是「違反國家和外交政策利益」。

美國教育部今天致函60所美國大學院校，包括哈佛大學、哥倫比亞大學、耶魯大學和加州大學4所分校，警告若不解決校園反猶太問題，將刪減聯邦資金。

有學生在哈里爾被捕前表示，自本月6日起，就有人在哥倫比亞大學曼哈頓校區周圍的學生宿舍發現聯邦移民探員。翌日，川普政府宣布取消哥大的4億美元聯邦補助和合約，理由是哥大紐約校園內外發生反猶太騷擾事件。

根據哥倫比亞大學學生工讀聯盟（Student Workersof Columbia）說法，聯邦探員還試圖逮捕至少另一名國際學生。國土安全部和美國移民暨海關執法局（ICE）發言人拒絕回答有關工讀聯盟說法的提問，路透社也無法獨立證實工讀聯盟的說法。

國務院發言人表示，依據美國法律，簽證紀錄屬保密性質，因此不便置評。

法新社報導，美國民權聯盟譴責哈里爾遭逮捕一事「前所未見、非法、也沒有美國精神」。

美國民權聯盟言論、隱私與技術專案主任魏茲納（Ben Wizner）透過聲明指出：「政府的行為顯然意在脅迫，並讓公眾辯論的其中一方噤聲。」

今天下午，超過1000名抗議人士聚集在紐約表達他們對哈里爾遭逮捕的憤怒情緒。

42歲的托比（Tobi）說：「這基本上就是綁架。看來顯然是針對社運人士，這真的是非常危險的先例。」