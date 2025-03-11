學者：川普可能推動核擴散 下個擁核國是台灣或南韓？

二次世界大戰後主導半個多世紀的國際秩序，在美國總統川普今年上任以來迅速瓦解中。學者指出，川普政府似乎未考慮到一些可能的後果，例如若自由秩序崩潰，全球防止核武擴散的機制也會跟著崩塌。換句話說，川普可能引發新一輪核武擴散，而屆時競相取得核武的國家，不是恐怖分子或流氓國家，而是過去世人皆知的美國盟友──自認已無法仰賴美國保護、或恐懼美國可能高壓逼迫的新孤兒國家。那會是烏克蘭、台灣，還是南韓？

前《外交事務》期刊總編輯、現任柏林美國學院研究員羅斯（Gideon Rose）8日在《外交事務》撰文說，1950年代和1960年代起，美國透過威懾手段對抗擁有核武的敵國，同時利用自身的核武庫保護盟友，從而使盟友無需自行擁有核武。這種安排在1970年生效的《核不擴散條約》中得以確立，即僅有聯合國安理會常任理事國──美、俄、英、法、中被允許保留核武。在那之後，只有以色列、印度、巴基斯坦、北韓等少數國家加入核子俱樂部。

羅斯曾在美國前總統柯林頓政府擔任白宮國家安全會議幕僚，他指出，冷戰結束、蘇聯解體後，全球核武局面發生重大變化，特別棘手的是烏克蘭的前蘇聯核武庫問題。當時烏克蘭面臨其他國家的壓力，要將剩餘的核武歸還給俄國，主要大國承諾如此不會讓烏國遭受損失。1994年《布達佩斯備忘錄》簽署，白俄羅斯、哈薩克和烏克蘭加入《核不擴散條約》，以換取美國、英國和俄國的保證保護。

有關烏克蘭核武的安排，當時就有人認為這是個錯誤。政治學家米爾斯海默（John Mearsheimer）1993年曾撰文說，「烏克蘭無法用常規武器抵禦擁有核武的俄國，美國在內的任何國家都不會向烏克蘭提供實質安全保障」、「烏克蘭核武是阻止俄國侵略的唯一可靠威懾力量」。

羅斯在文中說，從2014年俄國併吞克里米亞、2022年起俄國入侵烏克蘭來看，米爾斯海默的那番話不幸言中。核武保護傘是假象，依賴它的人都是傻瓜。

如今美國已成為不可靠盟友，美方的背叛使人們對未來所有的核武延伸威懾安排產生懷疑。如果過去英國不相信美國能保衛英國，法國也不相信美英兩國能保衛法國，英法都各自發展核武，那麼其他國家現在為何要信任英法兩國？畢竟，若人被騙兩次，該感到羞愧的就是他自己。

因此，為確保安全，部分國家可能決定自行研發核彈，這並不是一條容易走的路，需長期持續努力及千百億美元成本，但這確實是可能的。而下一個可能發展核武的是誰？羅斯認為，深受強大核武鄰國威脅的烏克蘭及台灣是明顯人選，台灣已在1970年代及1980年代兩度嘗試，但都被美國查獲及阻止。

不過，一旦烏克蘭及台灣啟動核武發展，擁有核武的中國及俄國可能在烏、台雙方計畫完成之前就發動攻擊，也就是說，原本意圖獲得安全之舉，可能輕易導致對手率先啟戰及國家毀滅。

羅斯說，如果當下的自由秩序繼續瓦解，南韓可能是這波核擴散中第一個新的核武大國。南韓在1975年加入《核不擴散條約》，但南韓可隨意退出，且可能認定他們需要獨立擁核，以抵禦北韓的威脅。南韓官員已開始討論這種可能性，如果美國採取任何減少與南韓往來的行動，這類討論肯定會更激烈。

而如果南韓發展核武，日本可能會跟進，最終澳洲也可能加入擁核行列，重啟澳洲1970年代放棄的核武計畫。在歐洲，波蘭一些將領已公開考慮擺脫對英法的依賴，擁有自己的核武力量，北歐及波羅的海國家官員也在私下討論擁核。

羅斯在文末指出，以上這些發展目前都還不確定，特別是因為沒有人知道川普政府是否真會拋棄過去幾個世代建立的多個聯盟。現在要預測這個陌生的新世界將如何發展，還為時過早，但長期以來防止核擴散的心理屏障，可能已消失了。