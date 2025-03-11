紐時：川普喊廢晶片法 市場恐慌了

川普上周對國會演講時脫稿演出，痛批《晶片法》（CHIPS），稱之為「很糟很糟的事」。他在部分議員的掌聲中告訴眾院議長強生，「你該擺脫CHIPS」。

過去幾個月，共和黨籍議員被告知，川普政府會支持這項近年來為數不多獲兩黨支持通過、旨在減少美國依賴亞洲半導體的立法。但川普現在卻威脅要廢，很教人錯愕。

CHIPS預計投入500億美元重建美國半導體業，在2022年拜登簽署為法律後，多家公司在亞利桑那和俄亥俄州選址設廠。商務部已審查並開始撥放補助款。

紐約時報引述八名知情人士報導，晶片公司高管很擔心款項被追回，正致電律師詢問，川普政府有否運作空間，可終止合約。

川普政府已開始採取步驟削弱CHIPS。曾任摩根士丹利投資銀行家的美國商務部高階官員葛萊姆斯（Michael Grimes）2月下旬與CHIPS計畫辦公室（負責監督補助款）的員工進行簡短面談。過程據說「很看不起人」。葛萊姆斯要求員工提出他們的大學入學考SAT成績或智商測驗結果，來證明智力達標。有些人被要求做數學題，比如計算4的四次方或使用直式除法。

商務部上周已解雇40名CHIPS辦公室的員工，占比近三分之一。

半導體產業協會（SIA）在川普演講的隔天召開電話會議。知情人士說，部分成員公司認為川普的批評將對其投資項目構成挑戰，也有部分認為，川普對CHIPS的不滿緣於對拜登個人的敵意，不致於改變他們與商務部達成的法律協定。SIA拒絕置評。

截至目前為，商務部已簽下合約，依CHIPS提供超過360億美元的聯邦補貼，給台積電、三星、英特爾、美光，和其他公司，它們計劃對美國本土晶片製造設施投資數千億美元。

但川普想用關稅（將增加非美國製晶片的成本）來取代CHIPS提供的激勵措施。在關稅威脅下，台積電承諾在美加碼投資1,000億美元。

很難評估關稅對台積電決定擴大投資起了多大的作用。 根據紐時，對晶片徵關稅的效果不會很大，因為晶片很少直接輸美，通常是先送到位於亞洲的電子廠，裝進電腦、手機和電器，然後才出口美國。

自美國大選以來，部分晶片業人士一直在制定計畫，希望讓川普相信CHIPS的價值。但如果川普心意已決，市場的恐慌可能蔓延。