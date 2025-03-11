路透：川普擬用國防部基地提煉礦物增加國內產量

兩名高階政府官員告訴路透社，美國總統川普有意在五角大廈軍事基地建造金屬精煉廠，這是他促進國內關鍵礦物生產和對抗中國掌控這塊領域的計畫一環。

川普上週告訴國會，他將「採取歷史性行動，在美國本土大幅擴張關鍵礦物和稀土生產」，上述規劃中的措施包含在川普最快可能於本月12日簽署的行政命令中。

未獲授權公開談論政府擬議計畫的不具名消息人士說，按照行政命令的一部分，五角大廈將與其他聯邦機構合作在基地設置加工廠。

路透社指出，利用軍事基地設置加工廠，將凸顯川普眼中關鍵礦物對國家安全的重要性。戰機、潛艦、彈藥和美軍使用的其他武器目前都以中國加工的礦物製造。

一名消息人士說，川普也規劃任命一名關鍵礦物「沙皇」，類似於前任總統們在其他領域調整華府施政重點時所採取的行動。消息人士還說，這些計畫仍在討論中，在川普簽署行政命令之前仍有可能變動。

一名知情人士透露，川普政府一些官員看到中國可能限制關鍵礦物出口以報復川普加徵關稅的徵兆，為此感到擔心。

美國國家安全會議（National Security Council）沒有回覆置評要求。

由於五角大廈控制3000萬英畝（約1214萬公頃）左右的土地，這項計畫將確保有可用土地供設置精煉廠，避免有時會在地方社區發生的爭議，也可避免購地需求，且不必用到其他聯邦部會持有的土地。

優先發展金屬加工而不是大幅修訂美國採礦許可的計畫，可能引發美國採礦業者不滿，但可化解製造業者長期以來擔心中國過度掌控全球金屬加工業的疑慮。

舉例來說，美國地質調查所（USGS）列出50種關鍵礦物，中國是其中30種的全球最大生產國。

從監管角度來看，目前不清楚川普在五角大廈基地設置加工廠的計畫要如何推行，因為美國清淨空氣法（Clean Air Act）和淨水法（Clean Water Act）仍適用於這些基地，相關規範過去曾阻礙私人開發加工計畫。

消息人士說，川普不打算在行政命令中建立類似戰略石油儲備（Strategic Petroleum Reserve）的關鍵礦物儲備，有些政府和礦業人士希望這麼做。中國儲備了鈷等關鍵礦物，美國政府去年也曾考慮儲備鈷，這種礦物可用於飛彈、航太零件、通訊磁鐵、雷達和導引系統。

川普也不打算命令國防部或其他部會要求供應商只能採用美國礦物，即「採購美國貨」（BuyAmerican）規定；部分礦業業者曾說，有必要實施這項規定才能抵銷中國市場操控行為。