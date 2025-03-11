快訊

來搶便宜資費！5G上網吃到飽388 4G不限速500有找

蒙古症歧視言論引爭議 郭智輝二度為失言鞠躬道歉

擁大陸身分證役男要當兵 邱垂正：喪失台灣身分仍須盡義務

比特幣跌破8萬美元 觸及四個月低點

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
比特幣隨美國科技股下挫，跌破8萬美元。 路透
比特幣隨美國科技股下挫，跌破8萬美元。 路透

加密貨幣的跌勢延續，比特幣因而跌至去年11月以來的最低水準。儘管美國總統川普上周宣布了有利幣圈的政策，市場對於關稅戰緊張升高導致的經濟前景疑懼蓋過了這波加密幣利多。

諸如加密幣這類風險資產，現在承受壓力，因為川普關稅與政府裁員將會傷害美國這個全球第一大經濟體的經濟成長。投資人尋找避難所，美國股市下挫，而債市上揚。

最大加密幣比特幣今（11）日在亞洲早盤下跌逾3%，跌破8萬美元，在79,000左右浮動；稍早時最大跌幅達6.8%，價格挫低至77,416美元，是去年11月10日以來的最低點。第二大加密幣乙太幣也一度下跌6%至1,756美元，創2023年10月以來最低價。

川普上周五（7日）在集結幣圈領袖的加密幣峰會在華府召開之前，宣布成立比特幣儲備以及其他代幣另一個儲備，但對於提振市場情緒沒什麼作用。

比特幣隨著由科技股帶頭下挫的美股走低，科技股掛帥的那斯達克100指數周一單日就大跌3.8%，是2022年10月以來表現最糟的一天。川普警告美國人可能會因為與加拿大、墨西哥、中國的貿易戰而感到「些許動盪」之後，華爾街大為緊張，策略師、經濟分析師紛紛提高美國經濟走下坡的可能性。

FalconX Global市場主管Joshua Lim說，現在幣圈有了比特幣戰略儲備，利多題材又少了一個，所以只能看宏觀市場的風險偏好了。他因而認為，「比特幣與股市的關連性現在攀升到去年8月以來沒看到的水準，當時日圓利差交易引發股市崩跌」。

Evergreen Growth加密幣投資主管Hayden Hughes表示，比特幣在73,000美元和70,000美元可望找到支撐，會有強勁的買盤出現。

比特幣 美國

延伸閱讀

川普關稅打擊信心最強明證 達美航空轉而調降財測

川普特使魏科夫擬再訪莫斯科 會見俄國總統普亭

川普不排除美國經濟衰退可能 網猜「故意的」：要逼FED降息

五位捧場川普就職的富豪 自那天起財富已共縮水約7兆元

相關新聞

格陵蘭議會選舉將登場！總理批川普不尊重當地人 難以預測令人不安

丹麥半自治領土格陵蘭將於11日11時（台灣時間晚間7時）舉行議會選舉，美國總統川普日前揚言控制格陵蘭後，獨立議題將是本次...

川普不排除經濟衰退釀美股血洗！ 罕見神隱 白宮回應了

美國總統川普9日在專訪中不排除經濟可能衰退，引發美股4大指數10日全面下跌。對此，川普罕見保持沉默，白宮發言人則未直接回...

密蘇里州控中國瞞疫情勝訴 揚言沒收資產恐難行

美國聯邦法官本月7日就中國隱瞞COVID-19疫情案判決密蘇里州勝訴，中國須賠償245億美元，密蘇里州檢察長揚言沒收中國...

川普特使魏科夫擬再訪莫斯科 會見俄國總統普亭

一名了解計畫的消息人士今天說，美國總統川普的特使魏科夫（SteveWitkoff）計劃訪問莫斯科，與俄羅斯總統普亭（Vl...

市場愈發擔憂美國經濟衰退之際 川普傳今天將會見企業領袖

美國總統川普預定今（11）日與企業高階主管會面，而當下企業界的領袖們正竭力應對大範圍的關稅不確定性，以及害怕經濟衰退引發...

美國逮捕反以色列抗議學生 川普：這是更多逮捕的起點

美國總統川普10日指出，哥大畢業生、巴勒斯坦裔社運人士哈利勒（Mahmoud Khalil）在哥倫比亞大學校區被逮捕；川...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。