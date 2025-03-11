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川普不排除經濟衰退釀美股血洗！ 罕見神隱 白宮回應了

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
美國總統川普9日在專訪中不排除經濟衰退可能性，引發美股4大指數10日全面下跌，川普罕見神隱。法新社
美國總統川普9日在專訪中不排除經濟衰退可能性，引發美股4大指數10日全面下跌，川普罕見神隱。法新社

美國總統川普9日在專訪中不排除經濟可能衰退，引發美股4大指數10日全面下跌。對此，川普罕見保持沉默，白宮發言人則未直接回應，僅強調川普第一任期政績。

川普9日在福斯新聞專訪中坦承，新政府推行的全面經濟改革可能帶來短期動盪，不排除經濟衰退可能，美股4大指數10日開盤後全面重挫，道瓊工業指數收盤時下跌890點，跌幅達2.08％，標普500指數跌幅達2.7％，那斯達克指數跌幅達4％，費半指數重挫4.85％。

對此，川普10日未公開發表談話，CNN評論稱「很罕見」。

針對市場擔憂經濟衰退引發美股重挫，白宮發言人德賽（Kush Desai）發布聲明，未直接回應市場疑慮，僅強調川普政策刺激投資，並且重申川普第一任期政績。

聲明寫道：「自川普總統當選以來，業界領袖響應川普總統的美國優先經濟政策，包括關稅、鬆綁管制、釋出美國能源，承諾投入數兆美元，將帶來數千個新就業機會。川普總統在第一任期內實現歷史性就業、薪資及投資增長，並準備在第二任期內再度實現。」

川普 美國經濟

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