市場愈發擔憂美國經濟衰退之際 川普傳今天將會見企業領袖
美國總統川普預定今（11）日與企業高階主管會面，而當下企業界的領袖們正竭力應對大範圍的關稅不確定性，以及害怕經濟衰退引發的市場拋售。
知情人士對彭博資訊說，川普將與「商業圓桌會議」（Business Roundtable）的成員開會，這個總部在華府的企業組織，會員來自全美各地企業執行長，包括華爾街大銀行的最高主管。
「商業圓桌會議」和白宮的代表都對此消息不予置評。
彭博指出，川普贏得總統大選之初，曾引發了銀行業領袖的一波樂觀情緒，如今由於對關稅和經濟放緩的擔憂加劇，市場近期對川普的做法更不確定。川普上周表示，隨著關稅生效，美國經濟可能會有一段「調整期」。
「商業圓桌會議」現任主席是思科（Cisco Systems）執行長羅卓克（Chuck Robbins）；摩根大通執行長戴蒙（Jamie Dimon）、花旗集團執行長范潔恩（Jane Fraser）等銀行業領袖是「商業圓桌會議」董事。
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