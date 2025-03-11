川普特使魏科夫擬再訪莫斯科 會見俄國總統普亭

一名了解計畫的消息人士今天說，美國總統川普的特使魏科夫（SteveWitkoff）計劃訪問莫斯科，與俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）會面。

路透社報導，這位不願具名的消息人士證實彭博（Bloomberg News）的報導，即正式身分為川普中東特使的魏科夫將2度前往莫斯科與普亭會談，但沒有提供進一步細節。

川普先前已表示有意與普亭會面，且自今年1月重返白宮以來就致力於一改前朝拜登政府立場、扭轉美俄降至冰點的雙邊關係。

魏科夫上月已在莫斯科與普亭見過面，並將2021年因被控將醫用大麻帶入俄國遭捕的美國教師佛蓋爾（Marc Fogel）帶回國。佛蓋爾是2022年6月開始服14年的刑期。

傳出魏科夫即將訪俄的消息之際，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）正率領代表團至沙烏地阿拉伯，準備明天與烏克蘭官員就俄烏戰爭展開會談。兩名美國官員說，美方打算利用這次的會談來釐清烏國是否願意對俄羅斯做出實質讓步以結束迄今打了3年的戰爭。