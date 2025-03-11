快訊

資生堂年度營收大虧24億 學者分析原因：前社長失算了

逃兵又爆教唆傷害 王大陸當兵3月13日報到役期1年

美股重挫 台股開盤跳水失守22000大關 台積電5分鐘大跌28元

聽新聞
0:00 / 0:00

川普特使魏科夫擬再訪莫斯科 會見俄國總統普亭

中央社／ 華盛頓10日綜合外電報導
川普任命的準中東特使魏科夫（Steve Witkoff）(右)。 美聯社
川普任命的準中東特使魏科夫（Steve Witkoff）(右)。 美聯社

一名了解計畫的消息人士今天說，美國總統川普的特使魏科夫（SteveWitkoff）計劃訪問莫斯科，與俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）會面。

路透社報導，這位不願具名的消息人士證實彭博（Bloomberg News）的報導，即正式身分為川普中東特使的魏科夫將2度前往莫斯科與普亭會談，但沒有提供進一步細節。

川普先前已表示有意與普亭會面，且自今年1月重返白宮以來就致力於一改前朝拜登政府立場、扭轉美俄降至冰點的雙邊關係。

魏科夫上月已在莫斯科與普亭見過面，並將2021年因被控將醫用大麻帶入俄國遭捕的美國教師佛蓋爾（Marc Fogel）帶回國。佛蓋爾是2022年6月開始服14年的刑期。

傳出魏科夫即將訪俄的消息之際，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）正率領代表團至沙烏地阿拉伯，準備明天與烏克蘭官員就俄烏戰爭展開會談。兩名美國官員說，美方打算利用這次的會談來釐清烏國是否願意對俄羅斯做出實質讓步以結束迄今打了3年的戰爭。

延伸閱讀

川普不排除美國經濟衰退可能 網猜「故意的」：要逼FED降息

五位捧場川普就職的富豪 自那天起財富已共縮水約7兆元

美國逮捕反以色列抗議學生 川普：這是更多逮捕的起點

【專家之眼】川普談關稅與全球局勢，淘氣阿丹的真心話

相關新聞

格陵蘭議會選舉將登場！總理批川普不尊重當地人 難以預測令人不安

丹麥半自治領土格陵蘭將於11日11時（台灣時間晚間7時）舉行議會選舉，美國總統川普日前揚言控制格陵蘭後，獨立議題將是本次...

川普不排除經濟衰退釀美股血洗！ 罕見神隱 白宮回應了

美國總統川普9日在專訪中不排除經濟可能衰退，引發美股4大指數10日全面下跌。對此，川普罕見保持沉默，白宮發言人則未直接回...

川普特使魏科夫擬再訪莫斯科 會見俄國總統普亭

一名了解計畫的消息人士今天說，美國總統川普的特使魏科夫（SteveWitkoff）計劃訪問莫斯科，與俄羅斯總統普亭（Vl...

市場愈發擔憂美國經濟衰退之際 川普傳今天將會見企業領袖

美國總統川普預定今（11）日與企業高階主管會面，而當下企業界的領袖們正竭力應對大範圍的關稅不確定性，以及害怕經濟衰退引發...

美國逮捕反以色列抗議學生 川普：這是更多逮捕的起點

美國總統川普10日指出，哥大畢業生、巴勒斯坦裔社運人士哈利勒（Mahmoud Khalil）在哥倫比亞大學校區被逮捕；川...

白宮職場學！他直屬主管2年換3人 卻能跟川普共事4年！前國安大將如何應對狂人總統？

前美國副國家安全顧問博明（Matt Pottinger）曾在川普的第一任總統任期，與這位「狂人總統」共事幾乎滿四年，有不少第一手觀察。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。