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華爾街日報：美中商討川習6月舉行「生日高峰會」

中央社／ 華盛頓10日綜合外電報導

華爾街日報」今天引述知情人士報導，華府和北京已經開始針對美國總統川普、中國國家主席習近平於6月展開「生日高峰會」（birthday summit）一事進行討論。

「華爾街日報」（The Wall Street Journal）報導，川普政府正對中國升高關稅和其他貿易措施的力道，藉以提高談判籌碼。消息人士指出，6月進行峰會一事目前仍在早期討論階段。

習近平生於1953年6月15日；川普生於1946年6月14日。

川普 習近平 華爾街日報

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