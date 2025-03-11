華爾街日報：美中商討川習6月舉行「生日高峰會」

美國密蘇里州提告中國政府隱匿Covid-19爆發、壟斷防護裝備，2025年3月10日該州聯邦法官林博（Stephen Limbaugh）判決中國應償付超過240億美元的賠償金。中國駐華盛頓大使館回應表示，中國政府不會承認這一判決，而密蘇里州檢察總長貝利（Andrew Bailey）則指出，將透過沒收中國人在當地擁有的資產來收取賠償金。密蘇里州此案是美國各州首例因Covid-19向中國求償的案件，訴訟從2020年4月開始。因疫情向中國索賠的，還有2020年時義大利民間提告、印度一名律師也向國際刑事法院控訴中國國家主席習近平與4位中國官員涉嫌隱匿疫情，要求向印度政府及人民賠償2.5兆美元。

2025-03-10 14:46