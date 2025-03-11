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哥倫比亞大學校園示威領袖被捕 川普：這只是開始

中央社／ 華盛頓10日綜合外電報導

美國紐約哥倫比亞大學校園示威領袖之一的哈里爾8日遭到逮捕，美國總統川普今天表示，這「只是開始」。

路透社報導，川普在自家「真實社群」（TruthSocial）發文說：「這是未來許多逮捕的第一起。我們知道還有更多哥倫比亞大學（Columbia University）和全國各地其他大學學生從事支持恐怖主義、反猶太、反美國活動，川普政府對此不會容忍。」

他寫道：「許多人不是學生，而是收錢的煽動者。我們會找出來、逮人，並且將這些恐怖主義同情者驅逐出我們國家，再也不會回來。」

法新社報導，哥倫比亞大學去年爆發一波反以色列對加薩走廊（Gaza Strip）開戰的抗議運動，哈里爾（Mahmoud Khalil）是其中最為人熟知面孔之一。他於週末遭到移民官員逮捕。

哥倫比亞大學學生工讀聯盟（Student Workers ofColumbia）昨天在聲明中表示：「國土安全部（Department of Homeland Security）官員8日拘留哈里爾，他是哥倫比亞大學的巴勒斯坦應屆畢業生，也是去年春天加薩團結營（Gaza solidarity encampment）行動的主要談判人。」

哥倫比亞 川普 美國

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