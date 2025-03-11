盧比歐：83%的美國國際開發總署援外計畫正式取消

中央社／ 華盛頓10日綜合外電報導

美國國務卿盧比歐今天宣布，川普政府正式將美國國際開發總署（USAID）83%的對外援助計畫取消。這比美國國務院2月表示有意刪砍的比例要小。

法新社報導，美國總統川普（Donald Trump）1月簽署行政命令，要求暫時凍結所有美國對外援助，好讓他的執政團隊有時間檢討美國的海外支出，以剔除不符合他「美國優先」政策的計畫。

盧比歐（Marco Rubio）今天在社群媒體平台X發文表示：「經過6週檢視，我們目前正式將美國國際開發總署83%的計畫取消。」

他解釋說：「如今取消的這5200份合約，以不符合（且在一些情況下甚至傷害）美國核心國家利益的方式，來花費數以百億計美元。」

美國國際開發總署負責在世界各地撥發美國政府的人道援助，在約120個國家有衛生或急難計畫。

川普和他的盟友曾指稱，美國政府的對外援助是浪費錢，且不符合美國利益。但援助團體表示，這些援助大多以促進外國情勢穩定及衛生的方式，來支持美國利益。

負責監督美國國際開發總署的美國國務院2月26日宣布，有意將這個機關92%的計畫資金刪除，並指認要砍的補助項目達5800項。

盧比歐今天還特別感謝美國科技業億萬富豪馬斯克（Elon Musk）帶領的政府效率部（Department ofGovernment Efficiency，DOGE）。這個川普新創的部門是要想辦法大砍聯邦部會的支出與雇員。

川普 美國

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