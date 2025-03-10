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格陵蘭總理：世界秩序不穩 川普行事風格難預料

中央社／ 努克10日綜合外電報導

丹麥自治領土格陵蘭明天將舉行議會選舉，格陵蘭總理艾格德受訪表示，世界秩序在許多方面都不穩定，揚言要買下格陵蘭的美國總統川普，其行事風格非常難預料，令人感到不安。

丹麥廣播公司（DR）今天播出艾格德（MuteEgede）的受訪內容，他說道：「世界秩序在許多方面都不穩定，加上美國總統非常難以預料，致使人們惴惴不安。」

多次宣稱要買下格陵蘭的川普（Donald Trump），上週向美國國會兩院聯席會議發表演講，重申他打算購買這塊丹麥屬地的構想，還說基於國家與國際安全的考慮，美國需要格陵蘭島。

艾格德表示：「我們理應受到尊重，但我認為這位美國總統自上任以來並沒有這樣做。」

他還指出：「我們必須劃清界線，並向那些尊重我們想打造未來的國家，付出更多努力發展關係。」

艾格德曾多次提及，僅有5萬7000人口的格陵蘭屬於島上全體人民，格陵蘭的未來應由人民自行決定，他也支持格陵蘭完全獨立。

就地理位置而言，格陵蘭首府努克（Nuuk）更靠近美國紐約市而非丹麥首都哥本哈根。

全境大部分位在北極圈內的格陵蘭，蘊藏著豐富的礦產、石油與天然氣，但發展較為緩慢，目前當地仍相當仰賴漁業和丹麥核撥的補貼。

丹麥 格陵蘭 美國

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