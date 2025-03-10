快訊

南華早報：川普最快下月訪中 會見習近平

獨／民眾氣炸！台鐵晚間10時還「大誤點逾1小時」 原因曝光

媒體曝義大利正草擬擴軍計畫 盼增兵4萬人

中央社／ 羅馬10日專電

因應歐盟共同的「歐洲再武裝」願景，義大利媒體披露，義大利國防部正草擬一項擴軍計畫，盼未來10年內增加義大利兵力3到4萬人。

美國總統川普要求歐盟國家增加國防支出，擔起防衛烏克蘭與歐洲邊界責任。義大利「新聞報」（LaStampa）、「安莎」通訊社（ANSA）等多家媒體報導，義大利國防部正著手研擬一項新計畫，擬招募至多4萬名預備役（Army Reserve），以應付緊急狀況。

義大利國防部長克羅塞托（Guido Crosetto）近日多次表達，他認為義大利武裝部隊的規模「遠遠不夠」。

歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）日前提出「歐洲再武裝」（ReArm Europe）計畫，目標籌資8000億歐元（約新台幣28.5兆元）投入軍備，包括提高歐洲軍火工業產能。

義大利陸軍參謀長馬謝洛（Carmine Masiello）日前在國會表示，義大利作戰兵力數量不夠，無法應付高強度衝擊，光是陸軍就存在4萬到4萬5000人的兵力缺口，需要建立一個隨時可補充的後備軍力庫。

報導指出，義大利正研擬擴軍計畫，希望增加3到4萬名預備軍力；現階段義大利陸、海、空軍的加總員額約16萬多人，另有約10萬名憲兵警察（carabinieri）。

此外，英、法主張邀集歐盟志願參加的國家，在烏克蘭派出「維和部隊」。歐盟多國參謀總長明天將在巴黎舉行會議，商討相關議題，義大利參謀總長波特拉諾（Luciano Portolano）也將出席。義大利政府擬在會中重申立場，義大利只願派兵參加「在聯合國授權下」的維和部隊。(編輯：韋樞)

國防部 歐盟 義大利

延伸閱讀

歐盟砸8000億歐元 計畫重新「武裝歐洲」

歐盟「潔淨產業新政」投入3兆元支持歐洲製造

歐洲也來搶！歐盟向烏克蘭提「關鍵物料協議」 1句話狠酸川普

歐盟執委會主席：烏克蘭可望在2030年前入盟

相關新聞

《富爸爸》作者清崎警告史上最大股市崩盤將至 建議買「這些資產」

暢銷書「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎警告，他在另一本著作「經濟大預言：清崎與富爸爸的對話」所描繪的「史上最大股市崩盤」...

川普上任後北韓首射彈道飛彈 可能針對聯合軍演

南韓合同參謀本部表示，北韓在當地時間今天下午1時50分左右，向西海發射數枚型號不明的彈道飛彈，這也是北韓在美國總統川普重...

習近平賠錢？美國密蘇里州判決中國政府隱匿疫情，應償付240億美元

美國密蘇里州提告中國政府隱匿Covid-19爆發、壟斷防護裝備，2025年3月10日該州聯邦法官林博（Stephen Limbaugh）判決中國應償付超過240億美元的賠償金。中國駐華盛頓大使館回應表示，中國政府不會承認這一判決，而密蘇里州檢察總長貝利（Andrew Bailey）則指出，將透過沒收中國人在當地擁有的資產來收取賠償金。密蘇里州此案是美國各州首例因Covid-19向中國求償的案件，訴訟從2020年4月開始。因疫情向中國索賠的，還有2020年時義大利民間提告、印度一名律師也向國際刑事法院控訴中國國家主席習近平與4位中國官員涉嫌隱匿疫情，要求向印度政府及人民賠償2.5兆美元。

哥大挺巴研究生在學生公寓被捕 綠卡遭吊銷

川普政府針對大學校園內挺巴抗議活動的打擊繼續升級，繼7日宣布取消哥倫比亞大學4億元聯邦資助後，8日晚間再出動移民和海關管...

27歲印州男攜槍赴白宮 遭特勤開槍… 川普當時在佛州

一名來自印第安納州且疑似精神異常的男子，9日(周日)上午持槍在白宮附近徘徊，被特勤局及時發現，由於該名男子拒絕放下武器，...

參眾議員喝醉投票、心智退化？ 同僚看不下去：根本養老院

民主黨聯邦眾議員海姆斯(Jim Himes)指出，他認為至少有6到12名眾院同僚的心智狀況已不足以勝任工作，另外一位不願...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。