媒體曝義大利正草擬擴軍計畫 盼增兵4萬人

因應歐盟共同的「歐洲再武裝」願景，義大利媒體披露，義大利國防部正草擬一項擴軍計畫，盼未來10年內增加義大利兵力3到4萬人。

美國總統川普要求歐盟國家增加國防支出，擔起防衛烏克蘭與歐洲邊界責任。義大利「新聞報」（LaStampa）、「安莎」通訊社（ANSA）等多家媒體報導，義大利國防部正著手研擬一項新計畫，擬招募至多4萬名預備役（Army Reserve），以應付緊急狀況。

義大利國防部長克羅塞托（Guido Crosetto）近日多次表達，他認為義大利武裝部隊的規模「遠遠不夠」。

歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）日前提出「歐洲再武裝」（ReArm Europe）計畫，目標籌資8000億歐元（約新台幣28.5兆元）投入軍備，包括提高歐洲軍火工業產能。

義大利陸軍參謀長馬謝洛（Carmine Masiello）日前在國會表示，義大利作戰兵力數量不夠，無法應付高強度衝擊，光是陸軍就存在4萬到4萬5000人的兵力缺口，需要建立一個隨時可補充的後備軍力庫。

報導指出，義大利正研擬擴軍計畫，希望增加3到4萬名預備軍力；現階段義大利陸、海、空軍的加總員額約16萬多人，另有約10萬名憲兵警察（carabinieri）。

此外，英、法主張邀集歐盟志願參加的國家，在烏克蘭派出「維和部隊」。歐盟多國參謀總長明天將在巴黎舉行會議，商討相關議題，義大利參謀總長波特拉諾（Luciano Portolano）也將出席。義大利政府擬在會中重申立場，義大利只願派兵參加「在聯合國授權下」的維和部隊。(編輯：韋樞)