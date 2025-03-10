《富爸爸》作者清崎警告史上最大股市崩盤將至 建議買「這些資產」
暢銷書「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎警告，他在另一本著作「經濟大預言：清崎與富爸爸的對話」所描繪的「史上最大股市崩盤」即將降臨，建議投資人買進黃金、白銀以及比特幣。
在近期一則X貼文中，這位財經專家指出，他認為現代退休制度存在根本弱點。清崎將當今的確定提撥制（DC）退休計畫（如401k和IRA），與過去更具保障性的確定給付制（DB）退休計畫進行對比。
清崎說明道，「當市場崩盤...DB退休計畫必須如承諾般向投資人支付款項。而在市場崩盤時...DC退休計畫只需支付投資人存入的款項…前提是崩盤後還剩下任何資金可供給付」，這將嚴重衝擊嬰兒潮世代。
清崎將這種脆弱性歸咎於教育體系的失敗，他認為學校缺乏「可靠的金融教育」，更將當前的貨幣體系形容為「腐敗且具欺詐性的貨幣龐氏騙局」。
IN Rich Dads Prophecy, published in 2014 I predicted the biggest stock market crash was still coming.— Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) March 9, 2025
Unfortunately that crash has arrived….possibly wiping out the futures of millions of baby boomers
World wide.
US Baby boomers are the first generation with a 401k and…
對此，清崎提出的解方是擁有實體資產。他特別呼籲投資人「持有貨真價實的黃金、白銀和比特幣」。
此外，他還建議不要透過ETF投資這些資產，「它們和美元與美國公債同樣虛假」。
在川普政府推動加密貨幣政策之際，清崎更加好比特幣。清崎此前在推文中強調川普比特幣戰略儲備提案的重要性，認為這體現了領導力。
清崎特別抨擊在近期的波動中拋售比特幣的投資人，他直言不諱地說，「在上次崩盤中賣掉比特幣的人都是 輸家」。
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