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川普上任後北韓首射彈道飛彈 可能針對聯合軍演

中央社／ 首爾10日專電
美國總統川普。路透
美國總統川普。路透

南韓合同參謀本部表示，北韓在當地時間今天下午1時50分左右，向西海發射數枚型號不明的彈道飛彈，這也是北韓在美國總統川普重返白宮以來首次發射彈道飛彈。

美國及南韓今天起展開「自由護盾」（FreedomShield）年度聯合軍演，北韓外交部批評此為危險挑釁行為。這次發射飛彈可能是對美韓聯合軍演的警告。

南韓合同參謀本部向媒體表示，北韓今天下午從黃海道黃州郡一帶發射的數枚彈道飛彈，有可能是射程在300公里以下的近程彈道飛彈（CRBM）。

今天是北韓自1月14日以來首次發射彈道飛彈，時隔近2個月。南韓軍方表示，正保持密切監視與警戒狀態，並與美國緊密合作，維持充分應對準備。

北韓 南韓 彈道飛彈

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