美小飛機墜落停車場起火 機上5人生還地面無人傷

美國賓州官員和目擊民眾表示，一架載有5人的單發動機飛機今天在郊區一座小機場附近的退休人士社區停車場墜毀，接著燃起熊熊大火，所幸機上5人全數生還。

美聯社報導，警方在記者會中表示，事件發生在下午3時左右，地點在費城以西約120公里的曼海姆鎮（Manheim Township）蘭卡斯特機場（LancasterAirport）略南之處。機上5人傷勢不明但已全部送醫，地面上無人傷亡。

目擊民眾皮普金（Brian Pipkin）說，他一邊開車一邊注意到這架小飛機先是爬升，然後突然向左轉向，「接著機頭朝下栽了下去」。他還說：「馬上就爆出一團火球。」

皮普金連忙報警，接著前往失事現場。他並拍下飛機殘骸冒出黑煙的畫面，停車場有好幾輛車被大火吞噬。他說，飛機險些撞上退休人士社區一棟3層樓高的建築。

事發後短短數分鐘消防車便抵達現場，接著有更多第一線急救人員到場。

警方表示：「我不知道這算不算是奇蹟，但是一架飛機失事，所有人都生還且地面無人受傷，真的是很美好的一件事。」

根據塔台錄音內容，駕駛員通報飛機「有一個敞開的艙門，我們需要折返降落」。錄音檔可聽到飛航管制人員先是允許飛機降落，接著說出「拉高！」不久後聽到有人說這架飛機「墜落在航廈後方的停車場街區」。

美國聯邦航空總署（FAA）將調查事件原委。