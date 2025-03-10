加拿大新總理上任 繼續對抗美關稅戰

【台灣醒報記者呂翔禾綜合報導】

加拿大新總理卡尼一上任，就宣布會繼續與美國進行關稅戰！前總理杜魯道因對美態度軟弱，造成內閣領導危機而請辭，加拿大自由黨透過黨內互選，推舉前央行行長卡尼擔任總理。卡尼不只表示要對抗美國總統川普對加拿大的關稅戰，還要帶領自由黨應戰今年10月的選舉，目前反對黨保守黨的民調與自由黨相當接近。

根據《英國廣播公司》報導，雖有其他3人與卡尼競爭自由黨黨魁，但他獲得自由黨85%選票的支持，因此成為新任自由黨黨魁與加拿大總理。他在就職演說時強調，加拿大如今正面臨最黑暗的時刻，但他就任後會確保加拿大足夠強大因應挑戰。反對黨保守黨的黨魁博勵治雖然恭喜卡尼上任，但也批評卡尼與甫下台的杜魯道是「換湯不換藥」，無法為加拿大爭取最大國家利益。

自由黨的議員納克維則表示，卡尼過去擔任加拿大央行行長期間，推出的措施有效促進加拿大發展，他相信卡尼會將加拿大的國家利益作為最優先，也因此才會在黨內選舉獲得大勝。

不過根據《IPSOS》民調顯示，自由黨目前民調以38%領先保守黨的36%，但之前曾以28%落後給保守黨的31%，保守黨自2021年以來首度出現民調領先的狀況。這也與前總理杜魯道面對美國總統川普揚言要將加拿大納為第51州，還有課徵大量關稅時應對無力有關。

《CNN》提到，川普近日揚言對墨西哥與加拿大的關稅還可能會在4月2日調更高，目前已經對加墨課徵25%關稅，加拿大也有祭出美國進口品關稅（例如波本酒、衣服等）。卡尼目前表態會繼續對抗川普的關稅戰，外界也相當關注他如何因應美加可能持續升溫的貿易戰。

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