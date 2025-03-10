「打了類固醇的技術官僚」 加拿大新總理金融資歷超強 能與川普一戰？

加拿大總理杜魯多形容他的國家「正面臨生存挑戰和經濟危機」，因為美國總統川普3月4日起對加拿商品強徵高額關稅，還一再嘲諷要吞併加拿大成為美國第51州。此一歷史緊張時刻激起加拿大人的團結意識，反而扭轉了執政黨自由黨支持率落後的窘境。卡尼（Mark Carney）周日贏得該黨黨魁選舉，接替杜魯多成為新總理，將帶領該黨參加下次聯邦大選，有可能成為「時勢造英雄」的最新案例，但也可能成為短命總理。

職涯始於金融領域的卡尼把自己描述為政治局外人。他擁有哈佛大學和牛津大學的學位，曾在投資公司高盛集團工作了十多年。

2008年，他在金融危機期間擔任加拿大央行總裁，因採取迅速果斷的行動讓加拿大免於更嚴重的經濟衰退而備受讚譽，2013年離職後被延攬跨海掌舵英格蘭央行總理，直至2020年英國脫歐。他在那裡也因為引導英國經濟度過脫歐影響，沒發生想像中的災難性後果而獲得褒獎。

英國社會科學院院長胡頓評論卡尼說：「他是一位富有創新精神和創造力的央行總裁。」

即使經濟資歷很深，但他對選舉缺乏經驗。他曾經是杜魯多的經濟顧問，不過在加拿大算不上家喻戶曉的人物，競選自由黨黨魁的大部分時間都在向國人做自我介紹。

麥吉爾大學政治學教授貝蘭德指出，「他一直是幕後的人，一位顧問」，他描述卡尼是「打了類固醇的技術官僚」。

競選時，卡尼提出廣泛的承諾，包括要控制政府支出、增加住房投資、讓加拿大的貿易夥伴多樣化，以及對移民人數設臨時上限。

卡尼上月在黨魁選舉的辯論中表示，「我有個計畫，一個能將更多的錢放進你口袋裡的計畫，一個能讓我們的公司更有競爭力的計畫，一個能建立對你有利的強大經濟的計畫」。

欠缺選舉考驗

這場黨魁選舉只有不到15.2萬名黨員投票，59歲的卡尼得票率是86%。有人認為，這並不是一場真正的考驗，因卡尼和主要對手前財長方慧蘭是老友，兩人並未真正互相攻訐。

貝蘭德說，「對沒有政治經驗但稍後必須入虎穴的人來說，這不是最好的考驗」。他指的是迫在眉睫的聯邦選舉。

大選必須在10月20日之前舉行。自由黨可選擇將投票日提前。屆時卡尼將面臨來自反對派的激烈競爭，例如領導保守黨的博勵治（Pierre Poilievre）和執掌魁人政團的布朗謝（Yves-Francois Blanchet）。

加拿大政治分析家David Moscrop表示：「卡尼是成就斐然的政策專家，享有盛名且受人尊敬、主流的經濟思想家，如果這是你的菜，那他幾乎是最棒的，但如果這不是你的菜，那麼他代表的是正在壓迫普通老百姓的一種全球菁英價值觀。」

以言詞犀利、負戰鬥力的博勵治批評，卡尼跟杜魯多沒兩樣。杜魯多未能妥善處理引發民怨的住房危機和生活成本上漲問題，導致自由黨的支持率溜滑梯般下滑，在今年初落後對手保守黨達逾20個百分點。

支持報復性關稅

但過去幾周，隨著杜魯多、卡尼和其他自由黨人物在美加貿易爭端上採取強硬立場，保守黨的民調領先優勢縮小了。

卡尼一直強力支持對美國進口商品採取等值的報復性關稅，這些關稅將對美國造成沉重打擊，但對加拿大的影響甚微。

在黨魁選舉結果公布後的首次談話裡，卡尼提及美加緊張關係時聲稱，他的政府將「與可靠的貿易夥伴們建立新的貿易關係」。他誓言繼續對美徵收報復性關稅，「直到美國人尊重我們」。

他也談到川普：「他正在攻擊加拿大家庭、勞工和企業，而我們不能讓他得逞，我們不會。」卡尼還補充：「在貿易和曲棍球方面，加拿大會贏。」

貝蘭德說：「在危機時期你需要嚴肅，卡尼就是嚴肅的化身。他是菁英技術官僚，而博勵治喜歡用犀利口號和嘲弄人。」

博勵治曾被拿來與川普相提並論，一度聲勢高漲，現在則須努力與川普保持距離。

大選與民調

研究機構Angus Reid Institute本周公布的民調顯示，卡尼的支持率甚至領先9個百分點：估計有43%的受訪者最信任由他與川普打交道，選擇博勵治人僅有34%。

兩名自由黨消息人士表示，卡尼可能在未來幾周內就舉行選舉。

他目前在下議院沒有席位，儘管仍能合法地擔任總理，但依據傳統，應尋求儘快贏得一席。

民調顯示，自由黨和保守黨可能都無法組建多數政府。但一切還很難說，正如卑詩大學政治學教授強森的分析，「一年前我們絕對預料不到出現這樣的團結時刻」，現在自由黨卻很有可能「免於被遺忘」。川普也許會在無意間協助卡尼打造出職涯新巔峰。